EMEP Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal tutuklandı
16 Şubat 2018 22:40
Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde 14 Şubat sabahı düzenlenen ev baskınlarında Afrin operasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Yöneticisi Sürmeli Bal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen Bal, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklaması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Bal’ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek "örgüt propagandası yaptığı" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan Bal, Söke T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. (Aydın/EVRENSEL)
Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 22:46
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