Haberimiz ses getirdi, diş hastanesine hekim görevlendirildi

Hekim ve sağlık personeli eksikliği yaşanan Diyarbakır Ağız Diş Hastanesi Ergani Ağız Diş Protez Semt Polikliniklerine geçici görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır’da hekim ve sağlık personeli eksikliği yaşanan polikliniğe geçici görevlendirme yapıldı.

Diyarbakır Ağız Diş Hastanesi Ergani Ağız Diş Protez Semt Poliklinikleri, Ergani ilçesi ile nüfusu 250 bini bulan Çermik, Çüngüş, Dicle ilçelerine hizmet veriyor. 8 diş hekimi kontenjanı bulunan poliklinikte 4 aydır, 3 hekimin çalıştığı, üstelik bunun bazen 2 ya da 1 hekime düştüğü belirtiliyordu. Poliklinikteki röntgen cihazı da 4 yıldır personel eksikliğinden kullanılamıyordu. Gazetemizin yaptığı haber üzerine İl Sağlık Müdürlüğü söz konusu polikliniğe 4 hekim ve 1 radyoloji teknikerini 2 ay geçici görevlendirmeyle gönderdi.

SES Diyarbakır Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, hekim sıkıntısının giderilmesinin yanı sıra hastanenin fiziki koşullarının da iyileştirilmesine yönelik çalışmaların başlatılacağını söyleyerek, “Bu tür çalışmaların düzenli olarak gerçekleşebilmesi için, hastane çalışanları, sendikaların, sivil toplum örgütlerinin fikrinin alınmasıyla olumlu sonuçlar elde edilebilir. Halkın sağlığı ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 22:08

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