Diyarbakır’daki okullarda çalışan 265 işçi işten atıldı

İŞKUR’un Toplum Yararına Program Projeleri kapsamında Diyarbakır'daki okullarda çalışan 265 işçi, soruşturma raporu doğrultusunda işten çıkarıldı.

Ferit ASLAN

Diyarbakır merkez Sur ve Ergani ilçelerindeki 100’e yakın okulda İŞKUR’un Toplum Yararına Program Projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik görevlisi olarak çalışan 265 işçi, İŞKUR’un ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği Teftiş Kurulu Başkanlığının soruşturma raporu doğrultusunda işten çıkarıldı.

Diyarbakır Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü tarafından Diyarbakır merkez Sur ve Ergani ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, Toplum Yararına Program (TYP) projeleri kapsamında okullarda çalıştırılanların işlerine 14 Şubat itibariyle son verilmesi istendi. İlçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazı TYP projeleri kapsamında temizlik ve güvenlik hizmetlerinde personeller çalıştıran yaklaşık 100 okula gönderilerek Ergani ilçesinde 170, Sur ilçesinde ise 95 kişinin işine son verildiği öğrenildi. Yazıda, yersiz ödemelerde söz konusu yüklenici firma olarak geçen ilçe milli eğitim müdürlüklerinden istenirken, söz konusu iki ilçe milli eğitim müdürlüğünün TYP projelerinden yararlanması ise 2 yıl boyunca yasaklandığı da belirtildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, İŞKUR’un uygulamasına tepki göstererek, soruşturma raporunda TYP yönetmeliğinin, ‘denetim ve kontrol’ başlığı altında soruşturma yapıldığını, merkez Sur ilçesinde 2015 yılında yapılan bir soruşturma nedeniyle böyle bir karar alındığını belirterek, “Sur’da söz konusu tarihlerle yapılan hendek- barikat operasyonları nedeniyle okullarda eğitim yapılmadığı gibi okulların öğrencileri başka okullara gönderilmişti. O bölgede yer alan ve şimdi tamamen yıkılarak kullanılamaz hale gelen iki okul için rapor hazırlanmış ve böyle bir karar alınmış. Konu ile ilgili ilgililerden ifade ve savunma alınmadan Teftiş Kurulu böyle bir rapor hazırlamış. Gelen yazı üzerine Sur ilçesindeki okullarda temizlik yapan ve güvenliği sağlayan 95 kişinin işine son vermek zorunda kaldık” diye konuştu.

İŞKUR yetkilileri ise söz konusu işlemi Teftiş Kurulunun soruşturma raporu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini ve artık TYP projelerinde muhataplarının, söz konusu 2 ilçe milli eğitim müdürlükleri değil, ilçe kaymakamlıkları olacağını söyledi. (Diyarbakır/DHA)

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57 EMEKÇİNİN AÇIĞA ALINMASINA TEPKİ

Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde geçtiğimiz günlerde 34’ü kendi üyeleri olmak üzere 57 emekçinin açığa alınmasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya KESK bileşeni sendikalar da destek verdi.

Kayyım atanan bölge belediyelerinden 1300 emekçi ihraç olurken bunların 476’sını Tüm Bel- Sen üyeleri oluşturuyor. Sendika binasında yapılan basın açıklamasını okuyan Tüm Bel-Sen Diyarbakır Şubesi Eş Başkanı Yasemin Noyan “Bölgede çalışan belediye ve yerel yönetim emekçilerinin yoğun olarak hedef seçilmesi göstermektedir ki, AKP’nin seçimle alamadığı yerlerde, kayyımla elde ettiği suni güçle kendisine yeni alan açmak için belediye emekçilerini hedef seçmiştir” ifadelerini kullandı. Yaşananlara karşı mücadele edeceklerini belirten Noyan, er ya da geç yaşananların hesabının verileceğini söyledi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde 57 kişi işten çıkarıldı!

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