Yargıtay 14 Kürt siyasetçiye verilen cezaları onadı

KCK operasyonları kapsamında 2012’de tutuklanan ve sonra tahliye edilen 14 Kürt siyasetçiye verilen 125 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

KCK operasyonları kapsamında 2012’de tutuklanan ve daha sonra tahliye edilen 14 Kürt siyasetçiye 6 yıl 3 ay ve 12 yıl 6 ay arasında verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından onandı. Kararı değerlendiren davanın avukatlarından Cahit Ertan, iktidarın yargı eliyle intikam almaya çalıştığını söyledi.

Van’da 2012 yılında KCK operasyonları kapsamında yargılanan Kürt siyasetçilere Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve Yargıtaya gönderilen hapis cezaları ile ilgili karar çıktı. Yargıtay, dosya kapsamında yargılanan 14 Kürt siyasetçiye verilen toplam 125 yıl hapis cezasını onadı. 2 kişi hakkında ise yeniden yargılama kararı verdi.

‘CEZALARIN ONANMASI SÜREÇLE İLGİLİ’

Kararı değerlendiren davanın avukatlarından Cahit Ertan, “İlk dosyanın bozulup, bu dosyanın onanması tamamen siyasi süreçle ilgili bir durumdur. Süreç zora girdikçe, insan hakları, demokrasi tıkandıkça hukuk da dibe vuruyor” dedi. Bağımsız olması gereken yargı sisteminin şu an iktidarın elinde olduğunu belirten Ertan, hukukun bu kararlarla iktidara olan bağlılığını açık açık gösterdiğini söyledi. Adaletin gelen talimata göre artık iş yaptığını belirten Ertan, “İktidar HDP ve DBP’nin önünü kesmek için her şeyi yapıyor ve en etkin biçimde de yargıyı kullanıyor. Şu an HDP ve DBP’nin yüzlerce üyesi gözaltında, tutuklu ya da hükümlü. Bu ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ sloganı ve 7 Haziran’da alınan yüksek oy oranının intikamıdır. AKP, HDP’nin oylarını kırmak ve baraj altında tutmak için çalışanlarına yöneliyor. Çalışma ihtimali ve potansiyeli olan herkesi yargı eliyle terbiye edeceğini sanarak gözaltına alıyor.” dedi. (Van/MA)

