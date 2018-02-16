‘Engelliler zorunlu emekliliğe zorlanmamalı’

Engelliler Federasyonu, taşeron işçilere kadro düzenlemesinde engellilerin erken emeklilik hakkının zorunluluğa dönüşmesine tepki gösterdi.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinde engellilerin erken emeklilik hakkı da zorunluluğa dönüştü. Düzenlemeyi eleştiren Engelliler Federasyonu Başkanı Turhan İçli, engellilerin zorunlu emekliliğe zorlanmaması gerektiğini söyledi.

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinin mağdurları çoğalıyor. Düzenlemeyle birlikte engellilerin erken emeklilik hakkı da zorunluluğa dönüştü. 696 Sayılı KHK ile gerçekleştirilen taşeron işçilere kadro düzenlemesini eleştiren Engelliler Konfederasyonu Başkan Turhan, bu yasada engellileri olumsuz yönde etkileyen önemli bir hüküm olduğunu belirtti. Sürekli işçi kadrosuna geçen taşeron işçisinin, eğer emeklilik süresi dolmuşsa hemen, dolmamışsa dolduğunda zorunlu emekliliğe sevk edildiğini söyleyen İçli, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi özel veya kamu sektöründe çalışan engelliler, sakatlık derecesine ve ödedikleri prim gün sayısına göre 15 ile 18 yıl arasında erken emeklilik hakkına sahiptirler. Esasen bu hak, çalışma güçlüğü çeken engellilerin bir an önce emekli olarak dinlenmeye çekilmeleri için getirilmiştir. Kendini üretim sürecine devam etme konusunda iyi hisseden engelliler için erken emeklilik zorunluluğu söz konusu değildir.” Çok genç yaşta emekliye ayrılmak zorunda kalan ve halen eğitim görmekte olan çocukları bulunan engellilerin emekli aylığı ile geçinmekte güçlük çekeceklerini ifade eden İçli, engelli işçilerin emeklilik sonrası bir iş edinme olanaklarının da engelli olmayan emekli işçilere göre son derece sınırlı olduğunu vurguladı.

Öte yandan bugün kamuda istihdam edilen 50 bin dolayındaki engelli içerisinde yaklaşık yüzde 30-35’inin yardımcı personel kadrosunda çalıştığını aktaran İçli, yardımcı personel kadrolarının da genellikle engellilerin durumuna uygun olmayan işleri kapsadığını dile getirdi. İçli, “Bu yüzden kamu işyerlerindeki yetkililer istihdam edilen engelli kamu personeline iş vermekte zorlanmakta; onları istifaya zorlamak veya işyerini değiştirmesini sağlamak için mobing uygulamakta ya da bankomat memuru olmalarını istemektedirler. Bu durum engellileri manevi olarak çökertirken onlara harcanan paraların heba olmasına yol açmaktadır. Bu nedenlerle yardımcı hizmetli kadrosunda çalışan engellilerin de öğrenim durumları ne olursa olsun sınavsız olarak memur kadrolarına geçirilmeleri gerekmektedir. Böyle bir düzenleme yardımcı hizmetli kadrolarında istihdam edilen engellilere mobing uygulanmasına ve kamu işverenleri ile engellilerin memnuniyetsizliğine son verecektir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

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