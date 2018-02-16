Çileğin kilosu çiftçide 4.5 markette 15 lira

Antalyalı çiftçiler, bin bir güçlükle yetiştirdiği çileklerinin kendilerine değil de aracılara ve marketlere kazandırmasına tepkili.

Antalya'da, çiftçinin kilosunu 4.5 liraya sattığı çilek, pazarda 6- 7, manav ve marketlerde 8, 9 ve 10 liradan satılırken, İstanbul gibi büyük şehirlerde ise 15 liradan satılıyor.

Çiftçiler, bin bir güçlükle yetiştirdiği çileklerinin aracılara ve marketlere kazandırmasına tepkili. Kadriye’de, örtü altında yaklaşık 10 yıldır çilek üreten Şaban Aksoy (44) konu hakkında şunları söylüyor:

“Serik Hali’nde en iyi çilek şu anda 4.5 liradan alıcı buluyor. 1 kilo çilek zaten 4 liraya yetişiyor. Ürün çıktı, bekletme gibi şansımız yok, 3 lira olsa da satmak durumundayız. Büyük şehirlerde satıldığı fiyatın yarısı çiftçinin eline geçse bizim için çok iyi bir gelir olur. Çocuk gibi ilgileniyoruz. Aradaki tüccar fiyat belirliyor. Benim bildiğim İstanbul’da marketlerde 15 lira dolayında satılıyor. Bizim sattığımız çilek tam 3 katına alıcı buluyor. Her zaman olduğu gibi arada kazanan yine tüccar. Nakliye pahalı deniyor ama Antalya’dan İstanbul’a nakliye son derece ucuz. Bir kamyon İstanbul’a buradan 2 bin 500 liraya gidiyor.”

ÇİFTÇİNİN ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Devletin hallerde kontrolü sağlam tutması gerektiğini kaydeden Aksoy, hallerdeki ortalama fiyatı bakanlığın belirlemesini istedi. Çiftçinin 5 liraya sattığı çileğin en fazla 10 liraya satılması gerektiğini kaydeden Aksoy, “Asgari ücretin 1600 lira olduğu ülkemizde insanlar bunu tüketemez. Hal yasasını bekliyoruz. Bizim dışımızda çileğe elini her değdiren büyük para kazanıyor” dedi. (HABER MERKEZİ)

Üreticide 1, markette 4.5: Aracı kazanıyor, üretici ve tüketici kaybediyor

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