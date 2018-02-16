'Tahir Elçi cinayeti, güçlü bir siyasi iradeyle aydınlanır’

Diyarbakır Barosu'nun Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması talebiyle düzenlediği eylemde güçlü bir siyasi iradenin ortaya koyulması çağrısı yapıldı.

Sur'da öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin faillerinin bulunması talebiyle yapılan eylemde konuşan Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Cihan Ülsen, Elçi cinayetinin aydınlatılmasının güçlü bir siyasi iradenin ortaya koyulmasıyla olabileceğini işaret etti.

Diyarbakır Barosu, 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı minare önünde öldürülen başkanları Tahir Elçi’nin faillerinin bulunmaması, soruşturma dosyasının hızlı ve etkili yürütülmemesini protesto etmek amacıyla Diyarbakır Adliyesi önünde eylem yaptı. Burada konuşan Baro Yönetim Kurulu üyesi Avukat Cihan Ülsen, “Cinayetin aydınlatılması adına verilen sözler yerini bulmadığı gibi, bu yönde en ufak bir gayretten bile imtina edildi. Aksini söylemenin imkânsız olduğu yaşanan bu süreçte, siyasi irade tarafından kaybedilmeyeceği söylenen soruşturma dosyası, ne yazık ki yine kendi deyimleri ile ‘karanlık dehlizlerde’ kaybedilmeye çalışıldığını kaygıyla izlemekteyiz” dedi.

‘GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR’

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Tahir Elçi cinayetine ilişkin “Sonucu nereye uzanırsa uzansın etkin bir şekilde yürütüleceğini” açıklamasını önemsediklerini ifade eden Ülsen, “Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararlı ifadelerinin bir an önce somut yansımalarını görmek istiyoruz. Toplum vicdanında derin yaralar açan bu politik cinayetin aydınlatılması aynı zamanda güçlü bir siyasi iradenin de ortaya koyulmasıyla mümkün olacaktır. Geç gelen adalet, adalet değildir. Diyarbakır Barosu olarak, Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması için yapılacak tüm çalışmalara katılmak ve destek sunmak konusundaki irademizi buradan yineliyoruz. Tahir Elçi cinayetinin aydınlatılması adına mevcut kararlı duruşumuzu, adalet yerini buluncaya kadar sürdüreceğimizi yüksek sesle tekrar ifade ediyoruz” dedi. (Diyarbakır/MA)

Diyarbakır Barosu: Geç gelen adalet, adalet değildir

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