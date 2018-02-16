Elazığ Cezaevinde tutuklular darbedildi iddiası

Elazığ E Tipi Cezaevinde kalan tutukluların esas duruşta sayım vermeyi kabul etmedikleri gerekçesiyle darbedildikleri iddia edildi.

Elazığ E Tipi Cezaevinde kalan tutuklular, esas duruşta sayım vermeyi kabul etmedikleri için gardiyanlar tarafından darbedildiklerini aktardı.

Elazığ E Tipi Cezaevinde kalan, aralarında Partizan davasından tutuklu olanların da bulunduğu tutukluların gardiyanlar tarafından darbedildiği öne sürüldü. Cezaevine görüşe giden aileler, tutuklu yakınlarının vücutlarındaki darp izlerini fark etti. Nedenini soran aileler, gardiyanların esas duruşta sayım vermeyi kabul etmedikleri için tutukluları darbettiğini öğrendi. Aynı cezaevinde kalan tutuklulardan Ömer Binen de, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanların askeri nizamda sayım dayatmasını kabul etmedikleri için şiddet gördüklerini aktardı.

Yakınlarının hayatlarından endişe duyduklarını ifade eden aileler, baskıların devam etmesi halinde cezaevinde bulunan tutukluların açlık grevine başlayacaklarını da aktardı. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Milletvekili Veli Ağbaba’ya çağrıda bulunan tutuklu yakınları, Ağbaba’dan cezaevini ziyaret edip, yaşanan hak ihlallerini kamuoyuyla paylaşmasını istedi. (Elazığ/MA)

Tarsus Cezaevi’nde mahpuslara işkence

‘Cezaevinde darp ve ölüm tehdidi’ iddiası

İskenderun Cezaevinde darp iddiası

www.evrensel.net