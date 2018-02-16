Katıldıkları eylemler ve HDK faaliyetleri suç sayıldı

İzmir’de 6 Şubat’ta gözaltına alınan aralarında KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar’ın da olduğu 31 kişinin katıldıkları eylemler suçlama konusu yapıldı.

İzmir’de aralarında KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar’ın olduğu 31 kişi 6 Şubat’tan bu yana hâlâ gözaltında.

Gözaltına alınanlar arasında Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Elif Çuhadar’ın da olduğu 31 kişinin 2012 ila 2014 yılları arasında katılmış oldukları eylem ve etkinlikler ile Halkların Demokratik Kongresinin (HDK) düzenlediği faaliyetler suçlama konusu yapıldı. Ayrıca gözaltına alınanların birçoğunun aynı dönemi kapsayan bir soruşturma kapsamında “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı ve davalarının hâlâ İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdüğü ortaya çıktı. Soruşturma delillerinin birçoğunun telefon tape kayıtlarından oluştuğu görülen tutanaklarda, HDP ve dönemin Barış ve Demokrasi Partisinin (BDP) üyelerine göndermiş olduğu çağrı mesajları da soruşturmaya konu yapıldı.

SENDİKA BİNALARINDA ORTAM DİNLEMESİ

Tutanaklarda, 17 Haziran 2013’te yapılan ve HDK toplantısı olduğu düşünülen bir toplantının kayıtlarına ve toplantıya dair ortam dinlemesine yer verildi. Tutanaklarda, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Tüm Taşıma İşçileri Sendikasında (TÜMTİS) yapıldığı belirtilen toplantıya dair konuşmalara yer verildi. Emniyet ise, yapılan toplantıya dair değerlendirmesinde “Bahse konu toplantının PKK/KCK terör örgütü KCK/TM şehir yapılanması olan demokratik/kurucu kent meclisi toplantısı olduğu değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verdi. (İzmir/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 19:26

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