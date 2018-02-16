SES: Acil servis düzenlemesi hastayı ve emekçiyi mağdur eder

SES, acil olmayan hastalar için branş polikliniği açılmasının acil müdahale edilmesi gereken hastaları mağdur edebileceğini açıkladı.

Acil servislerde hasta yığılmalarına ilişkin bakanlığın acil servislerde “Acil olmayan hastalar için branş polikliniği” uygulamasına geçecek olmasına sağlık emekçileri tepki gösterdi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından yapılan açıklamada, acil servislerin sağlık hizmetlerinin acele sunulduğu yerler değil, acil hastalar için olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, acil olmayan hastalar için branş polikliniği açılmasının acil müdahale edilmesi gereken hastaları mağdur edebileceği vurgulandı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) acil servislerin içinde açılacak acil olmayan hastalar için branş polikliniği uygulamalarını eleştirdi. Yazılı olarak yapılan açıklamada ülke nüfusunun üzerinde acil servis başvurusu olduğuna dikkat çekilerek, Sağlık Bakanlığının bunu dert etmeden “Tüm sorunların hızlıca çözüldüğü aciller” mottosuyla hareket etmeye devam ettiği ifade edildi. Vatandaşın gözünde sağlık hizmetlerinin acele sunulduğu yerler algısı yaratılmış olan acil servislerin kapasitelerinin çok üstünde başvuruyla cebelleştiği belirtilen açıklamada, “Acil serviste çalışan sağlık emekçileri gün geçtikçe tükenmektedir” denildi.

Bakanlık verilerine göre bile poliklinik başvurularının yüzde 39’unun acil servislere yapıldığı kaydedilen açıklamada “Ocak ayında yayımlanmış genelgeyle birlikte acil serviste takibi yapılan hastaların ilgili kliniklere yatışının kolaylaştırılmasıyla ilgili kimi düzenlemeler yapılmış, ancak daha önceki genelgelerde de var olan uygulamaların pratikte maalesef karşılığı görülememiştir. Binlerle ifade edilen 24 saat içindeki acil başvurularını göğüsleyebilmek için acil olmayanların tespiti ve ilgili branşların gece 23’e kadar devam edecek polikliniklere yönlendirilmesi uygulaması tüm sağlık emekçilerinin akıllarıyla dalga geçmek, emeklerini sınırsızca sömürmek anlamına gelmektedir” denildi.

BAŞKA ÜLKELER DENEDİ VAZGEÇTİ

Açıklamada, söz konusu uygulama için bahane edilen “Vatandaşların mesai saatleri içinde hastanelere başvuramaması” gerekçesi de hasta olmasına rağmen vatandaşın çalıştırılarak sömürülmesi olarak eleştirildi.

Acil servislerin içinde açılacak acil olmayan hastalar için branş polikliniği uygulamalarının acil servis başvurularını daha da arttıracağına dikkat çekilen açıklamada, bu yüzden hayati tehlikesi bulunan hastaların zamanında ve gerekli sağlık hizmetinden yararlanmasını daha da zorlaştıracağı vurgulandı. Açıklamada, başka ülkelerde denenmiş ama yararsızlığı görülerek geri adım atılmış olan uygulamalarda ısrar etmenin vahamet olduğu ifade edildi.

‘ACELE DEĞİL, ACİL SERVİS’

SES açıklamasında şu çözüm önerilerinde bulundu: “Yapılması gereken sağlık hizmetlerine ulaşımın önündeki tüm maddi engellerin kaldırılması, basamaklandırılmış ve koruyucu hizmetleri önceleyen bir sağlık sistemiyle çoğu sağlık probleminin 1.basamakta çözüme kavuşturulmasının sağlanması, acil servislerin acelesi olanların değil, acil sağlık hizmetine ihtiyacı olanların başvuracağı hayati önemde birimler olduğu algısının kamuoyunda yerleştirilmesi için çaba harcanmasıdır. Popülist, günü kurtarmaya yönelik, sağlık alanından oy devşirmek maksatlı uygulamalara derhal son verilmelidir.”(Ankara/EVRENSEL)

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