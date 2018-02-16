Kanser tedavisindeki zorluklar Meclis gündeminde

CHP'li Erdin Bircan, kanser hastaları ve ömür boyu cihaz kullanmak zorunda olan hastalardan alınan ücret farkını Meclis gündemine taşıdı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, kanser hastaları ve ciddi tedaviler görüp ömür boyu cihaz kullanmak zorunda olan hastalardan alınan ücret farkını Meclis gündemine taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ya konu hakkında soru önergesi veren Bircan, “Zorunlu tıbbi cihaz kullanan hastalardan neden fark alınıyor?” dedi.

Kanser hastalarının alması zorunlu tıbbi malzemelere ilişkin sorunları büyüyor. Gazetemizin de gündeme getirdiği konuyu CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan Sosyal, Meclis gündemine taşıdı. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kanser tedavisini bitirip ömür boyu tıbbi cihaz kullanmak zorunda olan hastaların maliyetlerinin tamamını karşılamadığına dikkat çeken Bircan, astronomik farklar ile hastaların mağdur edildiğinin altını çizdi.

KANSER HASTASINA YILDA 2 BİN 844 TL FARK ÜCRETİ

Düşük ücretli maaş alan emeklilerin bir de fark ödemesine tepki gösteren Bircan, bağırsak kanseri teşhisi ile ameliyat olan Yurdakul’u örnek göstererek, “Ömür boyu kullanmak zorunda olduğu kolostomi adaptörü ve kolostomi torbası için sağlık kurulu raporu çıkartmasına rağmen, fark ücreti olarak iki ayda bir 474 TL ödemek zorunda kalmaktadır. Bu tutar yıllık 2 bin 844 TL etmektedir” dedi. Malulen emekli olan ve normalden de daha düşük emekli maaşı alan Yurdakul’un geçim sıkıntısı çektiğine dikkat çeken Bircan, “SGK’nin bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekir” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)

www.evrensel.net