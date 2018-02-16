'Özel eğitim öğrencileri, öğretmenleri tarafından dövüldü'

Nişantepe İlköğretim Okulunda öğrenim gören 3 öğrencinin aileleri, çocuklarının şiddete maruz kaldığını söyleyerek şikayette bulundu.

İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde, Nişantepe İlköğretim Okulunda öğrenim gören 3 Roman öğrencinin aileleri, geçtiğimiz hafta çocuklarının okulda şiddete maruz kaldıklarını öne sürerek, öğretmen hakkında şikayette bulundu.

Nişantepe İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencileri E.Ç ve K.Ç. kardeşler ile 13 yaşındaki G.M isimli öğrenciler, ders zili çaldığı anda tuvalette oldukları gerekçesiyle nöbetçi öğretmen tarafından şiddete uğradı. Bir başka öğrencinin ailelerine haber vermesiyle konudan haberdar olan aileler, Çekmeköy Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu.

7 Şubat 2018 Çarşamba günü okulda gerçekleştiği belirtilen darp olayının ardından hastanede yapılan muayenede, çocuklara darbedildikleri yönünde rapor verildi. Özel eğitim öğrencisi olan ikiz kardeşler E.Ç ve K.Ç’nin babası, Çekmeköy Çocuk Bürosuna giderek şikayette bulundu.

AİLE: ROMAN OLDUKLARI İÇİN

İkiz kardeşlerin çiçekçilik yapan annesi ise çocukların şiddet gördüğü olayda kendilerine okul yöneticileri tarafından haber dahi verilmediğini, başka bir öğrencinin kendilerini haberdar ettiğini belirterek tepki gösterdi. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalledeki okulda öğrenim gören çocuklara yönelik ayrımcılığın sürdüğünü söyleyen öğrenciler, okulda sözel tacize uğradıklarını belirtiyor.

CHP’Lİ PURÇU: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu da, Roman mahallelerindeki okulların sürgün yeri olarak görüldüğüne, Roman çocukların kayıp olarak görüldüğüne ve ön yargılara dikkat çekti. Ayrımcı, ön yargılı tavırların sürdüğünü belirten Milletvekili Purçu, okulda yaşanan çocuğa yönelik şiddeti uygulayan öğretmen hakkında hukuki girişimlerin takipçisi olacağını belirtti. (HABER MERKEZİ)

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