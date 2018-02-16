'Yüzde 51 hayır çıktı' diyen Kılıçdaroğlu'ya suç duyurusu

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun '16 Nisan referandumunda yüzde 51.2 hayır çıktı' sözlerine suç duyurusunda bulunacak.

Katıldığı bir televizyon programında "16 Nisan referandumunda yüzde 51.2 oranında hayır çıktı" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında YSK suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. YSK Başkanı Sadi Güven bu sözlerin dayanaktan yoksun olduğunu açıkladı.

YSK Başkanı Güven'in açıklaması özetle şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında 14/02/2018 günü yayınlanan bir programda 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Halkoylamasına yönelik olarak; “Gayrimeşru bir referandum, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aldılar onu, yoksa biz kazandık. Demokrasiye inananlar kazandı.”

“Hayır çıktı elbette. 51.2 hayır çıktı.” “Yüksek Seçim Kurulunun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu dediler ki hayır efendim buradan evet çıktı. O nedenle biz bunu meşru kabul etmiyoruz…” ifadelerinin yer aldığı görülmektedir.

Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Ek-5), Anayasa Mahkemesi (Ek-6) ve Danıştay’a (Ek-7) yapılan itirazlar reddedilmiş ve kabul görmemiştir.

Halkoylamasında 167.072 sandıkta seçim yapılmıştır. Siyasi parti temsilcileri tarafından tutanak altına alınan sayım döküm cetveli, sandık sonuç tutanağı, ilçe ve il birleştirme tutanaklarının tamamı 16 Nisan 2017 Halkoylamasından bu yana Yüksek Seçim Kurulu internet sitesinde herkesin incelemesine açık tutulmaktadır. Bu güne kadar sandık sonuçlarının değiştirildiği yolunda somut bir şikayet gelmediği gibi sonuçların değiştirilmesi de mümkün değildir.

Seçim günü tutanaklar Yüksek Seçim Kuruluna geldiği anda eş zamanlı olarak siyasi partilerle paylaşılmıştır.

Yüksek Seçim Kurulu görevi gereği seçmenlerin iradesini tespit etmiştir. Mükerrer seçmen ve sahte oy olduğu ileri sürülmemiştir. Bu şekilde yapılan seçimde siyasi partilerin temsilcileri tarafından sandık başında tutulan ve internet ortamında 80 milyon vatandaşın erişimine açılan tutanakların toplanması suretiyle sonuçlar ilan edilmiştir.

Bu ilana göre sonuç %51.41 EVET, %48.59 HAYIR olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Kemal KILIÇDAROĞLU’nun %51.2 HAYIR çıktı ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve Kurulumuza açıklanması gerekir.

Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir. Kaldı ki sayım döküm işlerine yönelik olarak 167.072 sandıktan Yüksek Seçim Kuruluna sadece 63 itirazda bulunulmuştur.

Hukuki tartışma ve tenkit hak olmakla birlikte, kimsenin Yüksek Mahkeme olan Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilen Yüksek Seçim Kurulu Üyelerine, Yüksek Seçim Kurulunun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu deme hakkı yoktur.

Bu şekildeki hakaret içeren önceki ifadeleri nedeniyle ilgili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurularında bulunulmuş, Başsavcılıkça düzenlenen fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisine iletilmek üzere ilgili mercie gönderildiği öğrenilmiştir.

İlgili hakkında ayrıca, bu beyanları ile ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulacaktır. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 18:09

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