İzmir Öykü Günleri başladı

16. İzmir Öykü Günleri 'Edebiyatta Yersizlik ve Yurtsuzluk' temasıyla başladı.

16. İzmir Öykü Günleri “Edebiyatta Yersizlik ve Yurtsuzluk” temasıyla Konak’taki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde başladı. Öykü Günleri açılışında 2018 Dünya Öykü Günü Bildirgesini Yazar Feyza Hepçilingirler okudu. Hepçilingirler, insan zekasının bu zamana kadar pek çok buluşu gerçekleştirdiğini ancak yapay olarak üretilenin hiçbirinde duygunun olmadığını vurgulayarak, “Güvenli İnternet Günü”nde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan’ın sözünü kesen robota format atılmasını örnek olarak verdi.

Hepçilingirler, “İnsan, zekanın bile yapayını buldu geliştirdi ama yapay olarak ürettiği şeylerden hiçbirine kendisinde bulunan en önemli özelliği duyguyu katamadı. Robotlara da katılmadı henüz biliyorsunuz, belki azarlanan robotlar üzüntü duymayı başarabilir, üzülebilen robotlar! Yetkilinin sözünü kesmeyen, keserse azarlanacağını bilen robotlar. Bakarsınız onları da biz icat ederiz” dedi.

İKİ OTURUM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bugün iki oturumun gerçekleşeceği Öykü Günleri’nin ilk oturumu, Prof. Dr. Cafer Şen, Prof. Dr. İbrahim Şahin ve Nursel Duruel’in konuşmacı olarak katıldığı “Ölümünün 40. yılında Oğuz Atay’ın Issızlığı” başlığı ile gerçekleşti. Moderatörlüğünü Hülya Soyşekerci’nin yaptığı oturumda Oğuz Atay’ın kalemi ve bugüne etkileri konuşuldu. İkinci oturumda yapılan “Öykünün Anayurdunda “Düşkaçıran Bir Yazar: Cemil Kavukçu” söyleşisinde ise Jale Özata Dirlikyapan, Melike Koçak ve Müge İplikçi yer aldı. (İzmir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 16:42

www.evrensel.net