TTB'den 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerine çağrı

Türk Tabipleri Birliği, 14 Mart Tıp Bayramı'nda piyasacı sağlık anlayışını gündeme getireceklerini duyurarak etkinlik programını açıkladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 14 Mart Tıp Bayramı etkinlik programını duyurdu. Genel merkezde yapılan basın açıklamasında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, AKP Hükümeti'nin Sağlıkta Dönüşüm Politikasının çöktüğünü ifade ederek Tıp Bayramı etkinliklerini ve taleplerini açıkladı. AKP Hükümeti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte yürürlüğe koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Politikası'nın eleştiren Tükel, “Sorun çözme iddiasındaki bu program bir çok yeni soruna yol açtı. 15 yılda sağlık ortamı ve sağlık sistemi bir çok açıdan olumsuz etkilendi” dedi.

TIP BAYRAMI MÜCADELEYE DÖNÜŞTÜ

Bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda TTB'nin, "Sağlıkta Dönüşüm Politikasını" irdeleyeceğini ve yarattığı tahribat ile piyasacı sağlık anlayışını gündem edeceklerini söyleyen Tükel, “14 Mart'a kadar Ankara'da 3 Mart 2018'de 'Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor' çalıştayı ve 11 Mart 2018'de 'Hekim Buluşması' düzenleyeceğiz” dedi. Tükel, 19 Şubat 2018 tarihinde 'Genel Sağlık Sigortası', 26 Şubat 2018 tarihinde 'Aile Hekimliği', 5 Mart 2018 tarihinde ise 'Kamu Hastane Birlikleri' üzerine basın açıklaması yapacaklarını ve konuyla ilgili görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

HEKİMLER ARTIK VAAT BEKLEMİYOR

Tükel, Ankara'da TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu ve Tıp Öğrencileri Kolu etkinliği olarak 'Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor' çalıştayında, birçok hekimin hukuksuz olarak ihraç edilmesini, güvenlik soruşturması ile aylarca göreve başlatılmaması ya da atama yapılmamasını konuşacaklarını aktardı. Şehir hastanelerinde de ortak mücadele edeceklerini söyleyen Tükel, yıpranma hakları ile emekli hekim ve hekim ücretlerinin arttırılması taleplerini dile getirdi. Sağlıkta Şiddet Sağlık Yasa Tasarısı'nın yasalaşması gerektiğini bildiren Tükel, “Güvenlik soruşturmaları nedeniyle bekletilen ya da ataması yapılmayan tüm hekimler göreve başlatılsın” dedi. Cumhurbaşkanı dahil AKP Hükümeti'nin 2014'ten bu yana hekimlere verdikleri, 'emeklilik ücretlerini yükseltme ve yıpranma payı'nı vaadini hatırlatan Tükel, “Artık vaat istemiyoruz, 2014'ten beri her tıp bayramı öncesi bize vaatlerde bulunuyorsunuz. Taleplerimizi karşılansın, haklarımız verilsin” şeklinde konuştu.(Ankara/EVRENSEL)

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