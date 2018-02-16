Bakan Yılmaz: Camiler vatanın tapusudur

İstanbul Üsküdar'da yapımı tamamlanan Şemsi Sivasi Mescidi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, “Camilerimiz vatanın tapusudur. Camilerde ezanlar okunduğu, ay yıldızlı al-beyaz bayrak dalgalandığı sürece bu topraklarda ilelebet hür yaşayacağız” dedi.

Kuran-ı Kerin okunmasının ardından konuşan İsmet Yılmaz, camilerin bulunduğu bölgeye huzur ve güven getirdiğini söyledi. İsmet Yılmaz konuşmasında “Camiler hem ibadet hem eğitim hem de kültür mekanlarıdır. Aynı zamanda hayatın da odak noktasıdır. Nerede cami görsek biliriz ki orada islam yaşanır, orada müminler vardır. Bunun en güzel örneğini 15 Temmuz'da gördük” dedi. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 16:24

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