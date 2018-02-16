Çatı katına malzeme çekerken düşen işçi öldü

İzmir Bayraklı'da dört katlı binanın inşaatının çatı katından düşen 35 yaşındaki Fatih Arslan, yaşamını yitirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, inşaat halindeki dört katlı binanın çatı katında makarayla malzeme çekerken dengesini kaybederek beton zemine düşen inşaat işçisi 35 yaşındaki Fatih Arslan hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Mansuroğlu Mahallesi 292. Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası İnşaat İşçisi Fatih Arslan, çalıştığı inşaatta makarayla en üst kata malzeme taşırken dengesini kaybetti. Beton zemine düşen Arslan, ağır yaralandı. Arkadaşının düştüğünü gören diğer işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İşçinin ölüm haberini alarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Arslan’ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İzmir/DHA)

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