Tüm Bel-Sen, Seyhan Belediyesinde toplusözleşme imzaladı

Adana'da Tüm Bel-Sen ile Seyhan Belediyesi arasında yaklaşık bir buçuk aylık görüşmelerin ardından toplusözleşme imzalandı.

Tüm Bel-Sen ile Seyhan Belediyesi arasında yaklaşık bir buçuk aydır süren görüşmeler sonuçlandı. İmzalanan toplusözleşmeye göre brüt 1620 lira iyileştirme zammının yanı sıra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ücretli izin, eşine şiddet uygulayan personelin o ay alacağı ikramiyesinin şiddet gören eşe verilmesi, belediyenin açtığı kreş ve gündüz bakım evlerinden ücretsiz yararlanılması gibi önemli kazanımlar da elde edildi.

Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında 1 buçuk aydır süren toplusözleşme görüşmeleri sonuçlandı. Yaşar Kemal Kültür Merkezinde düzenlenen imza törenine Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt ile Tüm Bel-Sen üyesi emekçiler katıldı. İmzalanan sözleşme ile birlikte devlet memuru, sözleşmeli, şef ve uzman kadroda yer alan emekçiler için aylık brüt 1620 lira iyileştirme zammı yapıldı. Yüzde 15’lik vergi dilimine giren zam net 1377, yüzde 20’lik dilime girdiğinde 1296 lira olacak. Başkan Yardımcılarına aylık brüt 2 bin 497 lira, müdür ve müdür vekili olarak görev yapan emekçilere brüt 1847 lira zam yapıldı.

8 MART TATİLİ VE ÜCRETSİZ KREŞ HİZMETİ

Sözleşmede ayrıca, Ramazan Bayramı’nda brüt 500, Kurban Bayramlarında brüt 750 lira ikramiye, maaşının üç katı ölüm yardımı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde ücretli izin, eşine şiddet uygulayan personelin o ay alacağı ikramiyenin şiddet gören eşe verilmesi, belediyenin açtığı kreş ve gündüz bakım evlerinden ücretsiz yararlanılması, yurt içinde resmi kurularda yapılamayan tedavinin özel kuruluşlarda ya da yurt dışında işveren tarafından karşılanması gibi maddeler de yer aldı.

SENDİKAYI MÜCADELE İLE KURDUK

Törenin açılış konuşmasını yapan Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, ekonomik olarak zor bir yıl olarak geçecek olan 2018’de bu yıl için iyi bir sözleşme imzaladıklarını belirterek bu sözleşme için ciddi bir çaba sarf ettiklerini dile getirdi. Özgür toplu pazarlık haklarını kullanarak bu sözleşmeyi imzaladıklarını ifade eden Bozkurt, bunun için Belediye Başkanına da teşekkür etti. KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Muzaffer Yüksel, devletin memura verdiği en yüksek zammın 200 lira civarında olduğunu belirterek bununla kıyaslayınca Türkiye’deki en iyi toplusözleşmelerden bir tanesinin imzalandığını belirtti ve ekledi: “Tüm Bel Sen de bu toplusözleşmeyi imzalarken Başkanı terletti. Bir yerde istemesini de bileceksiniz. Durup dururken kimse zam vermez.”

GÜVENLİK SORUŞTURMASI MAĞDURİYET YARATIYOR

Sözleşme başlarken nasıl sonuçlanacağını sendikacıların da işverenin de bilmediğini ifade eden Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, birbirlerini azami ölçüde ikna ederek bu sözleşmeyi imzaladıklarını ifade etti. “657 devlet memuruna zam verip sözleşmeye vermesek olmazdı” diyen Karalar, şöyle devam etti: “Biz, hem işçiyi, sözleşmeliyi hem taşeron hem de hizmeti düşünmek zorundayız.” Sürekli kadroya geçirilen taşeron işçilerin güvenlik soruşturması ile karşı karşıya olduğuna da değinen Karalar, geçmişte ceza almış diye işçilerin kadroya geçişinin engellenmemesi, daha fazla mağduriyete neden olunmaması gerektiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 14:35

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