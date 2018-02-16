İZBAN’da ‘artı para’ belediyeye

İzmir'de yılbaşındaki zam ile gündeme gelen İZBAN'da bu kez fazladan gidilen her kilometre için 7 kuruş alınacak.

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir'de Aliağa ile Selçuk arasında çalışan banliyö hattı İZBAN’da İzmir Büyükşehir Belediyesinin yılbaşında yaptığı ulaşım zammına, 15 Şubat’ta uygulamaya geçen ‘artı para’ uygulaması da eklendi.

İZBAN’da başlayan yeni uygulama ile, 136 kilometre uzunluğundaki ve 40 istasyondan oluşan hattı 25 kilometrenin üzerinde kullanan yolcular için standart ücretlendirme haricinde gidilen her kilometre için 7 kuruş alınacak. İZBAN’ı kullanmak isteyen yolcu, kartını giriş turnikesinde okuttuğunda, gidebileceği en uzun mesafe bakiyesinden düşecek. Daha sonra iniş durağında kurulan iade noktalarından aradaki fark alınabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesinin başlattığı uygulama İzmir’de yaşayanların tepkisine yol açtı. İZBAN’ı her gün kullanan İzmirliler, gizli zammın yanı sıra uygulamanın yaratacağı mağduriyetlere de tepkili.

Uygulamayı beğenmediğini söyleyen Emine Gökkaya, “Hastaneye gideceğim acil işim var, bu para cebinde olan var olmayan var. Kilometre bazında dediler, 2.80’le Selçuk’a giden varmış diye olmuş. Böyle açıklama yapıyorlar. Önceden iki binişlik doldurup gel-git yapabiliyordum. Zaten şu sıraya girmek bile zor. Biraz önce metroda bir genç kadın 7 lirası olduğu halde basmış ama geçememiş turnikeden” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

GEÇİNMEK DAHA DA ZORLAŞIYOR

Yaşanabilecek mağduriyetlerden endişeli olduğunu söyleyen Ezgi Kılıç şunları dedi: “Bence çoğumuz çıkarken kartını yeniden basmayı unutacak. Metrodan iner inmez oluşan kuyruklar bir yana para anlamında zaten mağduriyetler olacak. Belki benim kartımda 10.60 kuruş olmayacak, olmak zorunda da değil. Belediyecilik anlayışı bu olmamalı. Umarım yakın zamanda bu uygulamadan vazgeçilir”

Patronların yol ücreti ödemediğini söyleyen Özlem Samendaroğlu ise, “Bir yandan iyi aslında Aliağa’dan Selçuk’a gidecek için 2.86 az gerçekten. Ama 25 kilometre de çok az, Ulukent’te çalışıyor olsam her gün gidiş geliş daha fazla ücret ödemek zorunda kalacağım. Çünkü artık hiçbir işveren yol ücreti ödemiyor. İnip tekrar kart okutmak da ayrıca sorun. ‘İzmirim Kart’a geçtiğimde de hatalar oldu, karta ilk geçtiğimiz zaman herkesin çokça parası gitti” ifadelerini kullandı.

Ahmet Bağcı isimli vatandaş ise, “Eskisi gibi olmalı, hiç iyi olmadı. Herkesin kafası karışıyor zaten. Kimse buraya gelip de şu kartı yeniden okutmayı yapamaz ki. Geriye kalan para da İZBAN’a kalacak”

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