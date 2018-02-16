Adana'da Öğretmen Durur'un bıçaklanması protesto edildi

Adana'da sendikalar, Yıldırım Durur isimli öğretmenin bıçaklanmasını protesto etti.

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Türk Eğitim Sen Adana Şubeleri Ahmet Sapmaz Ortaokulu’nda Yıldırım Durur isimli öğretmenin bıçaklanmasını protesto etmek ve okullarda artan şiddete dikkat çekmek için okul önünde basın açıklaması gerçekleştirdiler. Okullarda şiddet geçtiğimiz hafta iki öğrencinin kavga etmesinden sonra bir velinin okula gelerek öğrencilere saldırmasına ve ayırmak isteyen bir öğretmenin bıçaklanmasına kadar vardı. Oğlunun dövüldüğünü söyleyen veli önce yönetimle konuştu, ikna olmayınca oğlu ile birlikte sınıfa girerek öğrencilere saldırdı. Olaya müdahale eden öğretmenlerden Yıldırım Durur bıçaklandı. Okullarda şiddetin bu boyutlara geldiğine dikkat çeken emekçiler Milli Eğitim’in eğitim emekçilerine sahip çıkmasını ve önlem almasını istedi.

'ÖĞRETMENLERİ İTİBARSIZLAŞTRMA POLİTİKASININ SONUCU OLARAK ŞİDDET ARTTI'

Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş Adana 1 No’lu Şube Başkanı Galip Reha Ertekin, AKP iktidarının öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak eğitimcilere yönelik şiddetin son yıllarda giderek arttığına dikkat çekti. Öğretmenlerin çalışma huzurunun bozulmasına, mağduriyetine neden oluşturan ve bir baskı aracı olan Alo 147 hattının, BİMER'in hizmete girmesiyle öğretmene yönelik şiddetin ve baskının arttığını ile getiren Ertekin, Milli Eğitim Bakanlığının "Üç ay yatıyorlar", Eminönü Cami avlusunda bekleyen güvercinler", "Sizin yarı fiyatınıza çalıştıracaklarımız var." söylemlerinin itibarsızlaştırma politikasının göstergesi olduğunu belirterek bu politikalara son verme çağrısında bulundu.

'MEB ÖĞRETMENİN YANINDA OLMALI'

Türk Eğitim Sen Adana 1 No’lu Şube Başkanı Selahattin Dolğun, sadece Adana’da 2018’de 6-7 tane öğretmene yönelik şiddete karşı açıklama yaptıklarını ancak ortada bir sonuç olmadığını, saldırganların elini kolunu sallayarak gezdiğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretmeninin yanında olduğunu bildirmesi gerektiğini ifade eden Dolğun, “Yoksa bu şiddetin sonu alınamayacak” dedi.

'ŞİDDETE ÇÖZÜM ÜRETİN'

Eğitim Sen Adana Şube Sekreteri Cemil Özen, yaşanan şiddetin MEB’in politikalarının sonucu olduğunu belirtti. Performans, esnek, güvencesiz ve angarya çalışmayı eğitim emekçilerinin hayatına sokan Öğretmen Strateji belgesinin sonucu olarak öğretmenlerin itibarsızlaştırılmaya çalışılmasının sonucu olarak öğretmenlerin hedef haline geldiğini dile getiren Özen, şiddetin nedenleri araştırılarak Bakanlık’ın sendika merkezleri ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün şubelerle görüşerek şiddete çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 15:59

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