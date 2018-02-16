CHP’den Berberoğlu için ‘Millet vekiline yazıyor’ kampanyası

CHP İstanbul İl Örgütü, 249 gündür tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için 'Millet vekiline yazıyor' adlı bir kampanya başlattı

CHP İstanbul İl Örgütü Adana’da durdurulan MİT TIR’larını görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddia edilen tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için “Millet vekiline yazıyor” adıyla bir çalışma başlattı.

Şişhane’de bulunan CHP İstanbul İl Merkezi’nde hazırlanan platformda Berberoğlu’ya duygu ve düşüncelerini iletmek isteyenler için özel bir defter yer alacak. Berberoğlu’ya ulaştırılmak üzere açılan defterde yazılanlar Berberoğlu, serbest bırakıldığında törenle Berberoğlu’ya verilecek.

Eşi oya Berberoğlu, açık görüş nedeniyle yapılan etkinliğe katılamadı. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı Seyit Torun, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP’li milletvekilleri, belediye başkanları il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. Canan Kaftancıoğlu, başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi verdi. Defterin Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuştu gün törenle kendisine vereceklerini de belirten Kaftancıoğlu, “Tek adam diktatörlüğünde özgürlüklerimizin nasıl elimizden alındığını hepimiz yaşıyoruz. Ama halkın iradesiyle seçilmiş, halkın iradesine baskı unsuru olan bir uygulamayı, seçilmiş milletvekillerinin tutuklu olmasını kabul etmiyoruz” dedi

HUKUK SİYASİ OTORİTEYE GÖRE KARAR VERİYOR

Berberoğlu’nun tutuklanmasının haksız ve hukuksuz olduğuna vurgu yapan Seyit Torun, “Bugün yazılı ve görsel basında gündeme gelen bir konuyu gündeme getirdiği diye bir milli irade gasbıyla karşı karşıyayız. Berberoğlu hukuki değil siyasi tutukludur. Hukuk sistemine göre değil, siyasi otoritenin iradesine göre tutukludur” dedi.

İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Berberoğlu ile ilgili görünen davada son mahkeme kararını hatırlatarak, “Berberoğlu'nun aslında derhal tahliye edilmesi gerekirdi. Ancak hakimler öyle bir baskı altındalar ki verdikleri kararları bile uygulayamayacakları haldeler. Normalde bizimle burada özgürlük türküleri söylemesi gerekiyordu. Hukuk kanuna göre değil, 'saray ne der', ona göre karar veriyor” ifadelerini kullandı.Yapılan açıklamaların ardından Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu gün sayısının Kaftancıoğlu’nun panoya yazdı, ardından Seyit Torun Berberoğlu için açılan deftere, duygu ve düşüncelerin yazdı. Ardından etkinliğe katılanlarda Berberoğlu’ya ilişkin duygu ve düşüncelerini defterde dile getirdi. (İstanbulEVRENSEL)

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