Berlinale’de Deniz Yücel’e özgürlük çağrısı

Bu yıl 68.’si düzenlenen Berlinale’de Türkiye’de bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in fotoğrafı sahneye yansıtıldı.

Dünyanın en önemli film festivallerinden biri olan Berlinale’de Deniz Yücel’in fotoğrafı ekrana getirilerek bir an önce serbest bırakılması talep edildi.

68. Berlin Uluslararası Film Festivalinde (Berlinale) Almanya’nın başkenti Berlin’de dün akşam yapılan gala ile başladı. Festivalde sanatçılar ve festival yönetimi, Türkiye’de tutuklu bulunan Die Welt Gazetesi Türkiye Muhabiri Deniz Yücel'e dayanışma mesajı verdi.

Anke Engelke’nin sunuculuğunu yaptığı gecede Uluslararası Berlin Film Festivali Başkanı Dieter Kosslick yaptığı kısa konuşmada, Deniz Yücel’in fotoğraf ekrana yansıtıldığı sırada en kısa sürede serbest bırakılmasını umut ettiğini dile getirdi.

Açılışa katılan sanatçılardan Olivia Jones da Yücel ile dayanışmaya mesajı verdi. Jones açılışa dudağının üzerine bıyık çizip Deniz Yücel’in bıyıklarına atıf yaptı. Göğsünde de ‘FreeDeniz’ çıkarması yapıştırdı. (Berlin/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 13:21

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