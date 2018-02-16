Fransa’da öğrenciler ‘eğitim reformunu’ protesto etti
Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce öğrenci, hükümetin hayata geçirmeye çalıştığı planlı eğitim ‘reformu’nu protesto etti.
Fransa’nın başkenti Paris’te yüzlerce öğrenci sokaklara çıktı, protesto eylemleri düzenledi. Ülkedeki planlı eğitim reformlarına tepki gösteren öğrenciler, düzenlemelerle üniversite girişlerinin sınırlandırılacağına dikkat çekti. Eyleme katılanlardan Herve Christofol, reformların bir sonraki akademik yıl üniversitelere başvuru yapacakların sayısının 40 bini aşacağını söyledi.
Eylemler nedeniyle Paris sokaklarında alınan olağan üstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Öğrenciler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bakalorya sistemini değiştirme, son okul sınavlarında değişiklikler yapma ve üniversite kabul sistemini daha karmaşık hale getirme önerisine karşı çıkıyor. (RUPTLY)
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