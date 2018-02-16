Carlos Carvalhal, Swansea’yi ipten aldı

Swansea City'de son sıradayken teknik direktörlük görevin alan Carlos Carvalhal, takımını 16. sıraya çıkmasını sağladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea City, Portekizli teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde sergilediği performansla dikkati çekiyor. Carvalhal, Paul Clement'in ayrılmasının ardından 21. haftada ligin son sırasındayken devraldığı Swansea City'nin 16. sıraya çıkmasını sağladı.

Swansea City, Carvalhal yönetiminde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve sadece bir yenilgi yaşadı. Portekizli hoca, bu sonuçların ardından İngiltere’de en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

BEŞİKTAŞ VE İBB’DE DE GÖREV ALMIŞTI

Türkiye'de de görev yapan Carvalhal, Beşiktaş ve şimdiki ismi Medipol Başakşehir olan dönemin İstanbul Büyükşehir Belediyesi takımını çalıştırmıştı. Beşiktaş, Carvalhal'in son hafta görevinden ayrıldığı 2011-2012 sezonunu 55 puanla 4. sırada tamamlamış, düzenlenen Süper Final'de ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından 4. sırada kalmıştı.

KARİYERİ DOLU

Portekiz’de Espinho takımında teknik direktörlüğe başlayan Carvalhal, Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Leixoes, Vitoria Setubal, Belenenses, Braga, Beira-Mar, Maritimo ve Sporting Lizbon'un başına geçti. 52 yaşındaki teknik adam, Yunanistan'da Asteras ve İngiltere'de Sheffield Wednesday'i çalıştırdı. (SPOR SERVİSİ)

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