Vizyonda bu hafta (16 Şubat 2018 Cuma)

BEN,TONYA (I, TONYA)

Varoşlardan çıkıp gelen ve Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, yetenekli bir buz patencisidir. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmaz. Kendisine yapılan tüm engellemelere karşı hırsla Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan Tonya’nın hayatı, adının rakibi Nancy Kerrigan’a yapılan bir saldırıya karışmasıyla altüst olur.

Yönetmen: Craig Gillespie

Oyuncular: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson

MUTLU CANAVAR AİLESİ (HAPPY FAMILY)

Wishbones ailesi mutlu bir aile olmaktan çok uzaktır. Anne ve Emma, borç batağında olan bir kitapçıya sahip, baba Frank ise aşırı derecede çalışmakta ve zorba patronunun altında ezilmektedir. Genç kız Fay, lise aşkının etkisinde olan içine kapanık bir ergendir ve erkek çocuk Max okulda zorbalığa maruz kalmaktadır. Terslikler burada da bitmez, bir kostüm partisinde büyücü Baba Yaga hepsini canavarlara çevirir.

Yönetmen: Holger Tappe

Oyuncular: Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown Findlay

ANTEP FISTIĞI

Simge, Almanya’da doğmuş ve Gaziantep’i hiç görmemiş genç bir kızdır. Simge’nin dedesi oğlunu bir Gaziantepli ile evlenmediği için hiç affetmemiştir. Bir kaza sonucu ailesini kaybeden Simge, uzun bir süre tek başına yaşamıştır. Gaziantep’te ölüm döşeğinde olan dedesi, hayattaki tek varisi olan torunu Simge’ye Gaziantepli biriyle evlenme şartı karşılığında mirasının tamamını bırakma kararı alır ve Simge’yi Gaziantep’e davet eder.

Yönetmen: Oğuz Yalçın

Oyuncular: Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin

HADİ BE OĞLUM

Balıkçı Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır. Ali’nin tutunduğu tek dal oğlu Efe olsa da Efe, diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği, oğlunun kendisini anladığını bilmektir. Annesinin, babasının ve sevdiği kadının anılarını içinde taşıyan Ali’nin duyduğu sevgi, ikisinin de hayatının anlamıdır.

Yönetmen: Bora Egemen

Oyuncular: Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten, Alihan Türkdemir

KARA PANTER (BLACK PANTHER)

Black Panther, Wakanda ülkesinin yaşlı kralı öldükten sonra tahta geçmek üzere Afrika’daki yuvasına dönen T’Challa’nın öyküsünü anlatıyor. Çok güçlü eski düşmanı yeniden ortaya çıkınca, hırslı bir kral ve Black Panther olan T’Challa, Wakanda ve dünyanın geleceğini tehlikeye atan zorlu bir savaşa girmekle sınanacaktır. Tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, halkının güvenliğini ve yaşam biçimlerini emniyete almak için bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Yönetmen: Ryan Coogler

Oyuncular: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira

SUYUN SESİ (THE SHAPE OF WATER)

Gizli ve yüksek güvenlikli bir devlet laboratuvarında temizlikçi olarak görev yapmakta olan Elisa, iş arkadaşı Zelda ile devletin yaptığı gizli bir deneyi keşfeder ve suda hapsedilen insansı bir yaratığı acımasız deneyden kurtarmaya çalışırlar. Bu çok gizemli yaratık sadece karanlık, sulu derinliklerden çekilmenin ötesinde, suyun temel özelliklerine sahip gibidir. Gördüğü her insanın psişik çizgilerini alıp, saldırganlığı ve acımasız sevgiyi yansıtabilmektedir.

Yönetmen: Guillermo del Toro

Oyuncular: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones

SOFRA SIRLARI

Neslihan hayatını kocasına ve evine adamış, utangaç ve sevimli bir kadındır. Günü ne pişireceğini düşünerek geçer. Kocası ve aile dostları Neslihan’ın yemeklerine çok düşkündür. Çevresindekilerin esrarengiz ölümü tüm gözleri Neslihan'a çevirir. Şehre yeni atanmış komiser, Neslihan’ın bir şeyler çevirdiğini anlar ama bir kanıt bulup yakalayamaz. Neslihan her cinayetten tereyağından kıl çeker gibi, masum, saf, hafif çatlak görünerek sıyrılmayı başarır.

Yönetmen: Ümit Ünal

Oyuncular: Demet Evgar, Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam

KAPIDAKİ SIR

Günümüzden tam 200 yıl kadar önce bir kadının kocası eski kadim bir tarikatla anlaşma yapar. Anlaşmaya uymayan ve şartları yerine getirmeyen adam bedelini hayatıyla öder. Çocuğu elinden alınan kadın ise korkunç bir kuyuya hapsedilir. Olayın üstünden geçen seneler boyunca kadının öfkesi arttıkça artar. Oğlunu görmediği her sene kadının laneti kulaktan kulağa yayılır. Kadının kuyuya hapsedildiği kasabadakilerin başına korkunç olaylar gelir.

Yönetmen: Mehmet Ali Zaim

Oyuncular: Natali Kayova, Şiar Zaim, Melek Orhanoğlu

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Türker İnanoğlu: Sinemaya borcumu ödemek istedim

Berlin'de festival heyecanı: Berlinale başladı

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 12:18

www.evrensel.net