Çavuşoğlu: ABD ile normalleşme yönünde bir mutabakata vardık

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşme gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Çavuşoğlu, “İlişkilerimiz kritik aşamadaydı. Ya normalleşecekti ya da daha kötüye gidecekti. Dün akşam sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan ve 3 saat süren toplantıda normalleşme yönünde bir mutabakata vardık” dedi.

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Türkiye beklentilerini ve açık kaygılarını dile getirmiştir. PKK ve terör örgütleri konusundaki beklentilerimizi dile getirdik.​

Sorunları ele alacağımız mekanizmalar oluşturacağız. Kurulacak mekanizmalar topu taca atmak değil."

"İlişkilerimizin tekrar yoluna girmesi için önemli olan bu ziyaretler neticesinde birlikte geleceğe yönelik adımlar atarız ve neticeleri alırız. İki müttefik gibi bölgesel iş birliğimizi güçlendiririz."

"Geçmişte de kritik aşamalar oldu ama her zaman bu ortaklığı ön planda tutarak geçmişte bu kritik aşamaları birlikte geçtik. Dün akşam Cumhurbaşkanımızla beraber yaptığımız üçlü toplantıda taraflar düşüncelerini kaygılarını söylemiştir. Şimdi kritik bir aşamada, ya bu ilişkileri yoluna koyacaktır ya da daha da kötüye gidecekti."

TILLERSON: SURİYE'DE BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ ÖNEMLİ

Çavulşoğlu'nun konuşmasının ardından sözü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson aldı. Tillerson, "Türkiye ile ilişkilerimiz sürekli ve stratejiktir. Türkiye ile Suriye'de birlikte çalışmamız önemli. Suriye'de gerilimin artmamasına çalıyoruz. SDG'ye sağladımız desteğin sınırlı olacağını aktardık" dedi.

Tillerson, açıklamalarında şunları söyledi:

"Sayın Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bana ayırdığı uzun süre için teşekkür etmek istiyorum. ABD ve Türkiye arasındaki ilişki gerçekten derin bir ilişki. Türkiye ve ABD birçok yerde beraber çalıştı. Türkiye'nin terörizmle karşılaştığı sorunları aşabilmesi için çok önemli sorunları olduğunu biliyoruz. Türkiye üç kıtanın ortasında bulunan çok önemli bir ülke. Bağımsız ve birleşmiş bir Suriye'nin kurulması için birlikte çalışmamız gerekiyor. Suriye halkı için Cenevre sürecinin bir sonuç getirmesini ümit ediyoruz."

'OHAL VE TUTUKLU SAYISI VURGUSU'

"Konsolosluğumuzun yerel çalışanlarının tutukluluk durumuyla ilgili de endişelerimizi dile getirdik. OHAL şartlarında tutuklularının sayısının yüksekliği konusunda da endişelerimizi belirttik."

'MENBİÇ ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİ OLACAK'

"Dün akşam yapmış olduğumuz görüşmelerde kritik öneme sahip konuların nasıl çözülebileceğine yönelik tekliflerimizi sunduk. Bunlar ortak basın deklarasyonumuzda da belirtilecek. Suriye’yle ilgili ABD’nin ve Türkiye’nin hedefleri arasında ayrım yok: Burayı IŞİD’den kurtarmak, mültecilerin geri dönmesini sağlamak, bağımsız ve demokratik Suriye’yi kurmak. Diğer terörist gruplara karşı da çalışmalarımızı sürdürdüğümüzde bir koordinasyon gerçekleştireceğiz ve o bölgelerde kim egemen olacak ona karar vereceğiz. Teröristleri temizledikten sonra buraları önceden oraları yaşayan insanlara geri vereceğiz. Menbiç önceliklerimizden biri olacak."

TÜRKİYE'DEN ABD'YE YPG ÖNERİSİ İDDİASI

Ankara'da ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesine ilişkin kulis bilgisi geldi. Reuters’a konuşan bir Türkiyeli yetkili, Ankara’nın “YPG’nin Fırat’ın doğusuna çekilmesini, Menbic’de Türk ve Amerikan askerlerinin birlikte konuşlanmasını” önerdiğini söyledi.

'ABD ÖNERİYİ DEĞERLENDİRİYOR'

Yetkili, ABD’nin bu öneriyi değerlendirdiğini aktardı. (HABER MERKEZİ)

Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 13:17

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