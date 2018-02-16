‘Kolsuz Agop’ için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören

Yaşamını yitiren Dermatolog Prof. Dr. Agop Kotoğyan için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tören düzenleniyor.

Türkiye'deki en önemli cildiye uzmanlarından “Kolsuz Agop" olarak tanınan Prof. Dr. Agop Kotoğyan için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ' nde tören düzenleniyor.

79 yaşında hayatını kaybeden Agop Kotoğyan için düzenlenen törene ailesinin yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da katılıyor. (DHA)

Dermatolog Prof. Doktor Agop Kotoğyan, hayatını kaybetti

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 11:40

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