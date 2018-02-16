Afrin operasyonu 28. gününde de devam ediyor. Lübnan’da merkezli Mayadeen televizyonu, Suriye Ordusunun yardım için Afrin'e gireceğini iddia etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu tarafından “Zeytin Dalı Hareketı” adıyla başlatılan Afrin operasyonu 28. gününde de devam ediyor.

20 Ocak'ta başlatılan operasyonda bugüne kadar 32 askerin ve 9 sivilin hayatını yitirdiği açıklanmıştı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada “Toplamda ise 1551 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

DHA: AFRİN’DE 60 KÖYÜN KONTROLÜ TSK’DE

DHA, Afrin kırsalındaki 60’ın üzerinde köy ve stratejik noktanın kontrolünün TSK ve ÖSO gruplarının kontrolüne geçtiğini iddia etti. Dün Afrin’in Raco Beldesi’ne bağlı Hasan Kalkavi ve Jalmah köylerinin de alındığı duyuruldu. Bu yerleşim alanlarında patlayıcı imha çalışması yapıldığı belirtildi. Afrin’in Dikmetaş köyünde ile Yazıbağ köyü arasındaki bölgede, 5 kilometre uzunluğunda hendek bulunduğu açıklandı. 4 metre boyundaki ve 3 metre genişliğindeki hendeğin, Burseya Dağı ile Sirgaya Tepesi arasında uzandığı belirtildi.

SURİYE ORDUSU YARDIM İÇİN AFRİN'E GİRECEK İDDİASI

Suriye’de Kürt güçleri ve Şam’ın, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve cihatçı gruplardan oluşan Özgür Suriye Ordusu’un (ÖSO) saldırılarına karşı koymak için Suriye’nin Afrin kentine Suriye Ordusu birliklerinin gönderilmesi yönünde anlaştığı iddia edildi.

YPG kaynakları ise iddiaların gerçek olmadığını söylüyor.

LÜBNAN TV’SİNİN İDDİASI

Lübnan’da yayın yapan Mayadeen televizyonunun “konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa” dayandırdığı haberinde kararın Afrin’in korunması amacıyla alındığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon Sputnik’e yaptığı açıklamada “Savunma Bakanlığı Afrin’de operasyon gerçekleştirmiyor ve hiçbir şekilde temsil edilmiyor. Böyle bir diplomatik anlaşma varsa, bu Dışişleri Bakanlığının işi, Savunma Bakanlığının değil” dedi.

Russia Today (RT) Arapça’ya konuşan bir kaynak da Kürtlerin, TSK’ye karşı Şam’dan destek istediğini, ancak Şam’ın öne sürdüğü ön koşula uymak istememesi nedeniyle anlaşmaya ulaşılamadığını ileri sürdü. Kaynak “YPG, silahlarını Şam’a teslim etme koşulunu reddetti, bu nedenle görüşmeler anlaşmaya ulaşılamadan sonra erdi” dedi.

Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı askeri harekat, 20 Ocak’tan beri sürüyor.

YPG: İDDİA DOĞRU DEĞİL

Sputnik’e konuşan YPG Afrin Komutanı Rojhat Roj da, Suriye ordusunun Afrin’e gireceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, Afrin için şimdiye kadar herhangi bir güçten yardım almadıklarını söyledi.

FRANSA SENATOSUNDA AFRİN KAMPANYASI

Fransa’da Senato Üyesi Olivier Leonhardt tarafından hükümetin Afrin operasyonunun durdurulması çağrısıyla başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar 41 senatörün katıldığı belirtildi.

ANHA’nın haberine göre, Senatodaki Demokratik ve Sosyal Avrupa Grubu üyesi Leonhardt’ın Fransız hükümetine yönelik çağrısında, Kürtlerin IŞİD’e karşı mücadelesine ve bu mücadele sırasında binlerce Kürt’ün yaşamını yitirdiğine dikkat çekilirken, Türkiye’nin saldırdığı Afrin kantonunda yaşayan 800 bin Kürt, Arap ve diğer halklardan yerli halk ile diğer bölgelerden gelen mültecilerin “tehlike altında” olduğu kaydedildi.

‘OPERASYON DERHAL DURDURULMALI’

Çağrıda, “Bizim özgürlüğümüz için hayatını feda edenleri savunmak, ittifaklarımız ve silah arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmak Fransa, ABD ve Uluslararası Koalisyonun tüm üyeleri açısından ahlaki bir zorunluluktur. Uluslararası toplumun bu saldırı savaşı karşısındaki sağır sessizliğini kırmanın zamanı geldi. Fransa’yı sesini yükseltmeye ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği içerisindeki tüm etkisini kullanarak Türk ordusunun Afrin’den çekilmesi ve müdahalesini derhal durdurmasını talep etmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)

Afrin operasyonu 27. gününde

Afrin operasyonu ülkeyi daha güvenli hale getirmedi

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 22:21

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