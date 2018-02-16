İsveç Parlamentosunda Afrin tartışması: Durdurulmalı

İsveç Parlamentosunda Afrin operasyonu tartışılarak 'Çatışmalar oldukça kaygı verici' ifadeleri kullanıldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Sosyal Demokrat İşçi Partisi ve Çevre Partisi Yeşiller Hükümeti’nin 2018 yılı dış politika deklarasyonunun açıklandığı parlamento oturumunda Türkiye’nin Afrin’e yönelik müdahalesi tartışıldı.

Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün açıkladığı deklarasyonda Türkiye’nin Kürtlere yönelik tutumu ve Afrin’e müdahalesi “Türkiye’deki gelişmeler ve Kürt gruplarıyla tekrarlanan çatışmalar oldukça kaygı verici” ifadeleriyle eleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik öneme sahip olduğunun altı çizilen deklerasyonda Türkiye’de muhalefete ve medyaya yönelik baskıların kaygı verici olduğu belirtildi. Kürt sorununun çözümü için yeniden barış görüşmelerine başlanmasının Türkiye ve bölgede barışa katkı yapacağı vurgulandı.

‘OPERASYON SON BULMALI’

Deklerasyonun tartışılması sırasında söz alan Liberal Parti, Çevre Partisi Yeşiller, Sol Parti ve Merkez Partisi dış politika sözcüleri, Türkiye’nin Afrin’e yönelik saldırılarının bölgede istikrarsızlığı daha da arttıracağı uyarısında bulundular ve Türkiye’ye saldırıları durdurma çağrısı yaptılar. Dışişleri Bakanı Margot Wallström’ün Türkiye’nin saldırılarını açıkça kınamasını ve konuyu Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gündemine getirmesini istediler.

Sol Parti Dış Politika Sözcüsü Yasmine Posio Nilsson, Türkiye’nin Ocak ayında Afrin’e yönelik zalimce bir saldırı başlattığını belitrterek “Bu bölgede özgür seçimlere hazırlanılıyor. Amaç tüm azınlıkların dil ve kültürel haklarının olduğu, kadınların parlamentoda aynı haklara sahip olduğu bir bölge yaratmak” dedi.

İsveç ve Avrupa Birliği’nin Erdoğan’ın yaptıklarını meşrulaştırmaya son vermesi gerektiğini söyleyen Nilsson, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sığınmacıların durdurulması için imzalanan anlaşmanın yırtılmasını, Türkiye’yle ticaret yapılmasına insan haklarına saygı koşulunun getirilmesini istedi.

‘YAPTIRIM UYGULANMALI’

Çevre Partisi Yeşiller’in Dış Politika Sözcüsü Valter Mutt, Erdoğan’ın adım adım demokrasiyi ortadan kaldırdığını ve binlerce muhalif politikacıyı, son olarak da Yeşiller Partisi’nin Eş Başkanları Eylem Tuncaelli ve Naci Sönmez’in tutuklandığını söyledi.

Afrin’e yönelik saldırılara karşı çıktıkları için Türk Tabibleri Birliği yöneticilerinin gözaltına alındıklarını hatırlatan Mutt, Türkiye’nin güçlü bir şekilde kınanmasını istedi ve “Etkisi hissedilecek yaptırımlar uygulamalı” dedi.

Liberal Parti Milletvekili Fredrik Malm da, “Erdoğan ve onun savaşını eleştirenler cezaevlerine atılıyor. Binlerce kamu görevlisi siyasi nedenlerle işten atıldı. Kürt yanlısı HDP’nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde. Türk yetkililerin yaptıkları açıklamalara göre 449 kişi Afrin’e yönelik savaşı eleştirdikleri için tutuklandı” dedi.

‘PROTESTO EDİLMELİ’

Merkez Partisi Dış Politika Sözcüsü Kerstin Lundgren, Türkiye devletinin Afrin’e yönelik saldırılarının durdurulamasını için İsveç’in girişimde bulunmasını istedi.

”Suriye’deki pek çok tarafın katıldığı savaş neredeyse 8. yıla girecek. İsveç’in de desteklediği IŞİD’e karşı mücadelede belirli başarılar kazandı ama özgürlük ve uzlaşmaya yol açan bir barışla sonuçlanmadı. Son haftalarda olanlar savaşın bölgede nasıl yayılma riski taşıdığını gösteriyor. Türkiye’nin Suriye’deki Kürtlere saldırıları protesto edilmeli ve son bulmalı” diyen Lundgren, bölgedeki tüm aktörlerin savaşın daha da yaygınlanmasına yol açacak girişimlerden kaçınmaları gerektiğini de söyledi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 10:36

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