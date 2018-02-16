'Yeni bir yaşam kurma umudum elimden alındı'

TOYOTA'da işe sözleşmeli başlatılırken kadro sözü verilen fakat devlet teşvikleri alındıktan sonra atılan işçinin isyanı: Bu kadar kolay olmamalı

Arzu ERKAN

Sakarya

Mersin’de mevsimlik tarım işçiliği yapıyordu. Toyota’nın ilanı, ona yeni bir başlangıç için umut oldu. Sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacağı daha sonra kadroya alınacağı söylendi. Patron 6 aylık sözleşme süresi boyunca devlet teşvikinden yararlandı. Süre sona erdiğinde kadro beklerken, kendisi gibi çok sayıda sözleşmeli işçiyle birlikte kapı önüne kondu. Yeni bir yaşam umudunun elinden alındığını söyleyen genç işçi, “Bu kadar kolay olmamalı” diye tepki gösterdi.

Şubat ayında işten atılmasının hemen ardından bir araya geldik 23 yaşındaki bu genç işçiyle. Bir daha iş bulamama endişesi nedeniyle ismini yayımlamadığımız işçi, daha çocuk yaşlardan itibaren Mersin’de mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya başlamış. Ne sigorta, ne düzenli bir iş ve ne düzenli bir gelir... Belirsizliği değiştirmek umudu, iş ilanı veren Toyota ile yaptığı görüşmeyle belirmiş, heybesine hayallerini de koyup kalkıp gelmiş Sakarya’ya. Ve geçen yıl 21 Ağustos’ta işbaşı yapmış Toyota’da.

KADRO SÖZÜ VERİP KAPI ÖNÜNE KOYDULAR

6 ay sözleşmeli çalışacağı sonra da kadroya alınacağı söylenen işçi, sonrasını şöyle anlattı: “Bundan bir hafta önce amirim dedi ki ‘Genel sağlık taraması yapılacak, sonra da kadroya geçeceksin.’ Sağlık raporunu işyeri hekimine getirdiğimde, kalpte bir sorun gözüktüğü, yeniden EKO çektirmem gerektiğini söyledi. Bunun için tam 4 hastane dolaştım. Devlet hastanesi, üniversite hastanesi, Sakarya’da bir özel hastane. Birinde cihaz yok dediler, diğer ikisinde de çok geç tarihe randevu verdiler. Bu test için kalktım Kocaeli’ye özel bir hastaneye gittim. Raporu aldım işyeri hekimi ‘İşbaşı yapmana engel bir durum yok’ dedi. Ben işbaşı yapmayı beklerken 12 Şubat’ta çıkışım verildi.”

BU KADAR KOLAY OLMAMALI

Sakarya’ya sigortalı, düzenli bir işle birlikte yeni bir yaşam kurma umuduyla geldiğini dile getiren genç işçi, “Bu umudum elimden alındı. Şimdi memlekete geri dönsem, ne yaparım orada? Kirada oturuyorum. İnanın ev sahibine ne diyeceğimi bilmiyorum. O da mağdur olacak” diye konuştu. İnsanın bedensel sağlığı kadar ruh sağlığının da önemli olduğunu söyleyen işçi, devam etti: “İşsizlik kolay değil, hele gurbette daha da zor. Ne yaparım, nasıl yaparım bilmiyorum. Psikolojim altüst oldu. Kira mı nasıl öderim, ne yerim, ne içerim hiç bilmiyorum. Bu kadar kolay olmamalı. İnsanların hayatı ile bir top gibi oynamamalılar.”

HÜKÜMET TEŞVİK VERECEĞİNE, İŞTEN ATMALARI SINIRLASIN

Kadrolu işçiler de sözleşmeli işçilerin işten çıkarılmasına tepkili. 10 yıldır Toyota’da çalışan bir işçi “Biz arkadaşlar kadroya alınacak diye beklerken çıkışları verildi. Madem çıkışları verilecekti neden insanları sağlık kontrolüne gönderip, umutlandırdınız? Bu insanlarla alay etmek değil de nedir? İşçileri insan yerine koymadığınızı bir kez daha gösterdiniz. 12 Şubat’ta işten çıkarılan bir arkadaşımızın soyunma dolabını boşaltmasına bile izin vermemişler. Eşyalarını bir poşete koymuşlar, eline tutuşturmuşlar. Bu hangi ahlaka ve vicdana sığar? İşçileri işten çıkarmak bu kadar kolay olmamalı. Hükümet patronlara bunca teşvik vereceğine, işten atmaları sınırlasın. İnsanların hayatları ile oynamasınlar” diye konuştu.

İHRACAT ŞAMPİYONU

TOYOTA Otomotiv, Sakarya’da faaliyet gösteren dev bir otomotiv firması. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin rakamlarına göre 2017’de Ford’un ardından ikinci sırada yer alarak ihracat şampiyonları sıralamasında en üst sıralarda yerini aldı. İşte bu dev firmanın kurumsal sayfasında üretim birimlerinde vardiyalı çalışabilecek kadın-erkek eleman ihtiyacı olduğu ifade ediliyor ve şehir dışından gelecek işçilerin yol masraflarının ve ihtiyaç duyulduğu koşullarda konaklama imkanının da kendilerince karşılanacağı belirtiliyor. İlana yakından bakıldığında erkek adaylar için askerlik şartı aranmadığı, en az 1 yıllık tecilli olmanın yeterli olacağı hemen göze çarpıyor. Düne kadar askerlikten muaf olma şartının arandığı otomotiv sektöründe, bu esnemenin nedeni ise istihdamı artırma iddiasıyla verilen devlet teşviklerinden yararlanabilmek.

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