Afrin operasyonu ülkeyi daha güvenli hale getirmedi

Afrin operasyonunu konuştuğumuz İZSU işçeleri 'Operasyon ülkemizi daha güvenli hale getirmedi. Tam tersine bizi birbirimizden uzaklaştırdı' dedi.

Metehan UD

İzmir

İZSU işçileriyle Afrin operasyonunu konuştuk. Çoğunluğun destek verdiğini ve savaş nedeniyle işçiler arasında bölünmenin yaşandığını aktaran işçiler, “Bu savaşın sermayedarların çıkar savaşı olduğunu anlatmaya başlayınca tartışmanın seyri değişiyor. Afrin operasyonu ülkemizi daha güvenli hale getirmedi. Tam tersine bizi birbirimizden uzaklaştırdı” dedi. Sendikacıları savaşa karşı daha etkin olmaya çağıran işçiler, “Türkiye’nin savaş bataklığına sürüklenmesine karşı direnecek tek güç işçiler” dedi.

Hükümetin Afrin’e yönelik sürdürdüğü ‘Zeytin Dalı’ operasyonu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ’de çalışan Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Üyesi bir grup İZSU işçisi ile operasyonun işyerlerindeki etkisini ve operasyonun işçiler açısından olası sonuçlarını konuştuk.

Operasyonun işçiler arasında tartışmalara sebep olduğunu belirten işçiler, şunları anlattı: “Televizyonlarda savaştan başka hiç bir şeyden bahsedilmiyor. Haberlerin etkisiyle ertesi gün işyerimizde sıkça tartışmalar yaşıyoruz. Savaşı destekleyen arkadaşlarımız bakınca çoğunlukta olduğu kesin ama karşı olanlar da var. Bu tartışmalar bizleri, birbirimizden uzaklaştırıyor. Bu savaşın sermayedarların çıkar savaşı olduğunu anlatmaya başlayınca tartışmanın seyri değişiyor. Burada Koç gibi sermayedarlar ile bizim çıkarımızın bir olmadığını anlatınca haklısınız diyen çoğalıyor. Hükümetin işçileri bölerek kendine yedeklemeye çalışmasına izin vermeyeceğiz. Asgari ücret artışının ardından yeni gelen zamlar ile kaşık ile verip kepçe ile nasıl alınır gösterdiler.”

‘OPERASYON ÜLKEYİ DAHA GÜVENLİ YAPMADI’

Operasyonu seçime yönelik bir hamle olarak gördüklerini dile getiren işçiler “Şu anda AKP’nin ve tek adamın seçime yatırım savaşı yaşanıyor. Seçim havasını ve atmosferini yakalayabilir ise erken seçim kararı alacağına kesin gözü ile bakmak gerek. Ülkenin her yerinde düşüncesini açıklayanlar terörist oluyor. Sendikacılar, sivil toplum örgütleri temsilcileri alınarak itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Afrin operasyon ne yazık ki ülkemizi daha güvenli hale getirmedi. Tam tersine bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Birbirimizi ötekileştiren her soruna karşı olduğumuz gibi, bu savaşa da karşı çıkmalıyız” diye konuştu.

‘SAVAŞI ANCAK İŞÇİLER DURDURABİLİR’

Sendikaları savaşa karşı daha etkin mücadeleye de çağıran işçiler devam etti: “Sendikalar bu konuda sağır ve dilsizi oynamamalılar. Oysaki bu savaşın en ağır faturası bizlere kesilecek. Zamlar, işten atmalar, fazla çalıştırmalar, fedakarlık bizlerden beklenecek. Grev yasakları ve sendikaların kapatılması bunun gibi bir sürü saldırı ile işçi sınıfı karşı karşıya kalacak. Emperyalist güçlerin bölgenin zenginliklerini ele geçirmek için Türkiye’yi bataklığa sürüklemeyi çalışmasına karşı direnecek tek güç işçiler. İşçilere önderlik edecek sendikaların barış ve demokrasi mücadelesini daha da ileriden savunması gerekiyor. İlk olarak işyerlerinde bu savaşın gerçek yüzü anlatılmalıdır. İktidar yanlısı sendika yöneticilerinin antiemperyalist söylemleri havada uçuşuyor. Bunları sözlü olarak ifade edenler ‘Bir gün çıkıp, emperyalist üslerin ülkemizde ne işi var, üsler hemen kapatılsın, NATO’dan çıkılsın’ dediklerini görmedik” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 09:40

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