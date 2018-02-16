Akkim işçileri 200 gündür direniyor

İstanbul Hadımköy'de sendikalı oldukları için işten atılan Akkim yapı kimyasalları fabrikası işçileri 200 gündür direniyor.

İstanbul Hadımköy’de bulunan Akkim yapı kimyasalları fabrikasında Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçiler, fabrika önünde kurdukları çadırda 200 gündür direniyor.

Sabah arkadaşları işe gittikten sonra kahvaltılarını yapan işçiler, gazetelerden haberleri okuyup ardından gündemi tartışıyor. Akşama doğru ise arkadaşları işten çıktığı zaman alkışlarla slogan atıp, evlerinin yolunu tutuyor.

Akkim’de depo bölümünde bir buçuk yıl çalışan Orhan Karaçobanoğlu (32), hakları için Petrol-İş’e üye olduğunu söyledi. Karaçobanoğlu, şu an 15’i aşkın kişinin çadırda eyleme devam ettiğini belirtti. Petrol-İş’in Akkim’e karşı açtığı davanın 21 Şubat’ta görüleceğini dile getiren Karaçobanoğlu, “Mahkemeden sonuç çıkmazsa bile direnişimizi sürdüreceğiz. Bizim buradaki amacımız hak mücadelesi” dedi.

Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Turan da, (34) kirada kaldığı için 7 aydır ekonomik sıkıntı çektiğini ve sendikanın verdiği paranın da yetmediğini söyledi. Sadece eylem çadırında kalabilmek için birçok bankadan kredi çektiğini aktaran Turan, patronların işçileri parayla terbiye etmeye çalıştığına dikkat çekti: “Biz işçiler, büyük bir halkız ve bu davamızı sürdüreceğiz. Kimse korkmasın. Hadımköy’de birçok fabrika var. İşçiler örgütlenmeli ve hakkını aramalı ki işçi sınıfı kazansın” dedi. (İstanbul/MA)

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