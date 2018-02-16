Ters kelepçeye OHAL gerekçesi

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi müdürü siyasi tutukluların ayakta sayım vermedikleri için ters kelepçe ile hücreye atılmasını OHAL ile gerekçelendirdi.

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve aralarında Afrin operasyonuna karşı barış çağrısı yaptığı için tutuklanan Emek Partisi Bursa İl Başkanı Hasan Özaydın’ın da bulunduğu siyasi tutukluların ters kelepçe yapılarak hücreye alınmasını cezaevi müdürü kabul etti.

Tutuklular, 13 Şubat günü cezaevi yönetiminin keyfi olarak ayakta sayım yapmak istemesine karşı çıktıkları için ters kelepçe takılıp ayakkabıları alınarak hücreye konulmuştu.

Hücreden çıkarılıp başka koğuşlara alınan tutuklular eski koğuşlarına geri dönene kadar su ve ilaç dışında hiçbir şey kabul etmeyeceklerini bildirdi. Cezaevinde yaşanan gelişmeler sonrası Bursa Barosu cezaevine bir heyet göndererek incelemede bulundu. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuyla ilgili savcı ve cezaevi müdürüyle görüştü.

Bursa H Tipinde tutuklulara ayakta sayım zorlaması

KABUL EDİLDİ

Bursa Barosu tarafından görevlendirilen avukatlar cezaevi müdürüyle yaptıkları görüşme sonrası bir açıklama yaptı. Avukatların açıklamasında, “Bakanlıktan 08.02.2018 tarihinde gelen yazı ile sayımın bundan sonra ayakta yapılması gerektiğini dile getiren kurum müdürü, 13 Şubat 2018 günü ayakta sayıma karşı çıkan mahkumlar ve gardiyanlar arasında sorun çıkmaması amacıyla ters kelepçe uygulandığını ve bu uygulamanın OHAL’de 24 saate kadar sürebilme imkanı olduğu halde yalnızca 2 saat boyunca mahkumların ters kelepçe ile hücrelerde tutulduğunu dile getirdi. Kurum müdürüne yeni koğuş açılmasının gerekçesini sorduğumuzda ise; slogan atan ve tutsaklara baskı yapan mahkumların tespit edildiğini, bu durumun geçici olduğunu, yapılan gözlemler sonucunda iyi hal gösterilmesi halinde eski koğuşlarına döneceğini dile getirdi” denildi.

‘MUAYENEYİ SÖZLÜ YAPTILAR’

Avukatlar tutuklularla yaptıkları görüşmeyi de aktardı. Avukatların yaptıkları açıklamaya göre tutuklular şunları anlattı: “Sayı vermemek gibi bir amacımız yoktu, ayakta sayıma karşıydık sadece. Ayakta sayım gibi uygulamalar yeni uygulamalar değil, 12 Eylül’den beri dayatılan bir şey ve biz bu gibi uygulamalara karşı çıkıyoruz. OHAL ile birlikte mütemadiyen hak kısıtlaması var. Biz herkese eşit davranıyoruz dedikleri halde ayrımcılığa uğruyoruz. Ayakta sayım vermedik diye ters kelepçe takılarak saatlerce hücrede bekletildik. Ardından muayene için götürüldüğümüzde yalnızca sözlü olarak muayene edildik. İnsanlar suçlanabilirler, cezalandırılabilirler ama onurundan edilemezler. Bizler ayakta sayım vermedik diye darbedildik hücreye atıldık koğuşlarımız değiştirilmek isteniyor. Bunun üzerine bir de tutanak tutuyorlar bize.”

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 05:35

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