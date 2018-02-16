Sarıeroğlu: Kadroya geçen taşeron işçi sayısı 715 bini aştı

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro başvurularıyla ilgili süreç ile ilgili '715 bini aşmış bir sayımız var' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron işçilerin kadro başvurularıyla ilgili sürecin devam ettiği söyledi. Sarıeroğlu, "715 bini aşmış bir sayımız var" dedi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı.

CNN Türk yayınına katılan Jülide Sarıeroğlu, başvuru yapan taşeron işçilerden kadroya kabul edilenlerin sayısının 715 bini geçtiğini söyledi. Sarıeroğlu, “715 bini aşmış bir sayımız var ama süreç devam ediyor” şeklinde konuştu.

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İşsizlik oranı düşürmek için çalışmaların sürdüğünü belirten, “Üçlü bir paket hazırladık. Geçmişte 1 yıllık sürelerle istihdam paketleri hazırlandı. Şu anda hazırladığımız istihdam paketimiz, işverenlerimizin önünü görebilmeleri için 2020 yılına kadar süren bir bakış açışıyla oluşturuldu. Sektör bazlı bir sürece girdik. En önemlisi verdiğimiz teşvikle ilgili ücret seviyelerinde farklılığa gittik. Şimdiye kadar hep asgari ücret üzerinden teşvik uygulandı” dedi.

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‘BİLİŞİMİ ÖNCELİKLİ SEKTÖR OLARAK BELİRLEDİK’

“İmalat sanayine destek vereceğiz. Dijitalleşmeyi ve Endüstri 4.0’ı tartışıyoruz” diyen Sarıeroğlu, “Türkiye’yi geleceğe hazırlamamız lazım. Bu bağlamda da bilişim sektörünü, öncelikle sektör olarak belirledik” diye konuştu.

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3’üncü havalimanı inşaatında yaşamını yitiren işçilerle ilgili de açıklama yapan Sarıeroğlu, “Bizim için tek bir kardeşimizin hayatı bile çok önemli, en az 30 bin kişinin çalıştığı bir projeden bahsediyoruz. Orada çalışan 30 bin kişiyi zan altında bırakan aslı astarı olmayan bir iddia atılıyor ortaya. Maalesef SGK kayıtlarımıza giren tamamı iş kazası değil ama bilgi kirliliğine son vermek için açıklıyorum toplamda 27 kardeşimizi kaybetmişiz” diye konuştu.

Bakanlık: Havalimanı inşaatında 27 işçi hayatını kaybetti

Havalimanı inşaatında 400 işçinin ölümünün gizlendiği iddia edilmişti. İddiayla ilgili açıklama yapan bakanlık, havalimanı inşaatında 27 işçinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

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