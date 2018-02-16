Kadın avukat sayısı 10 yılda 2 kat arttı

TBB’nin verilerine göre, Türkiye'de 10 yıl önce 20 bin olan kadın avukat sayısı, 2 kattan fazla artarak, 46 bini aştı.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) verilerine göre, 31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla 60 bin 710 olan avukat sayısı, 31 Aralık 2017'de 106 bin 496'a ulaştı. 10 yıl önce 20 bin 722 olan kadın avukat sayısı da 46 bin 136 oldu.

İstanbul'da 40 bin 106 avukatın 19 bin 162'sini kadın avukatlar oluştururken, Ankara'da 14 bin 800 avukatın 6 bin 746'sını, İzmir'de 8 bin 21 avukatın 3 bin 798'ini kadın avukatlar oluşturdu. (İstanbul/MA)



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