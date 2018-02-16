Beşiktaş şampiyonluk Konyaspor küme düşmeme peşinde

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında bu akşam deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

İKİ TAKIM İÇİN KRİTİK MÜCADELE

Geçen hafta Medipol Başakşehir’in Fenerbahçe’ye kaybetmesiyle liderlik el değiştirmiş ve Galatasaray, Antalyaspor galibiyeti sonrası 44 puan ile zirvenin yeni sahibi olmuştu. Beşiktaş ise Kardemir Karabükspor karşısında aldığı 5-0’lık farklı galibiyetle puanını 40 yaparak 4’üncü sıradaki yerini korudu.

Dört takımın yakın puanlara sahip olduğu şampiyonluk yarışında herhangi bir kazaya uğramak istemeyen siyah beyazlılar, Atiker Konyaspor deplasmanında mutlak galibiyet arayacak. Ancak Beşiktaş’ın işi sanıldığı kadar kolay görünmüyor. Devre arasında Eto’o ve Jahovic gibi ligin en önemli golcülerinden ikisini birden kadrosuna katan Konyaspor, Beşiktaş’tan da Orkan Çınar’ı kiralayarak kadrosunu bir hayli güçlendirdi. 16’ncı sırada yer aldığı düşme hattından bir an önce uzaklaşmak isteyen yeşil beyazlı ekip, tıpkı Beşiktaş gibi sahaya galibiyet için çıkacak ve galip gelemese bile en azından 1 puan almak için mücadele edecek.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN YOĞUN MESAİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor ile başlayacak zorlu fikstür öncesinde hafta boyunca tüm mesaisini Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde harcadı.

İki haftadır tam kadro çalışmanın verdiği moralle Konya maçı öncesinde kadro kurma sıkıntısı yaşamayan tecrübeli teknik adam, taktik antrenmanların yanı sıra mental çalışmalara da bir hayli zaman ayırdı. Futbolcuları ile takım toplantıları haricinde birebir görüşmeler de yapan Güneş, bu görüşmelerde maç taktiğinden ziyade oyuncuların rahatlamasını sağlayacak sosyal ve günlük hayata dair sohbetler yapmayı tercih etti.

BEŞİKTAŞ İÇİN DEPLASMAN KABUS GİBİ

Beşiktaş için bu sezon deplasman maçları adeta bir kabus gibi.

Sezon başından bu yana 11 deplasmana çıkan Kara Kartallar bu maçlarda 4 galibiyet alabilirken 3 mağlubiyet ve 4 tane de beraberlik aldı ve deplasmanda 17 puan kaybetti. Deplasmanda Karabükspor, Göztepe, Alanyaspor ve Antalyaspor’u yenen Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Sivasspor’a yenildi. Son 5 deplasman maçından sadece 1 galibiyet çıkartabilen Şenol Güneş’in öğrencileri bu süreçte 6 puan alabildi ve son yılların en kötü deplasman performansını sergiledi.

NEGREDO MU? VAGNER LOVE MI?

Uyguladı mental terapilerle futbolcularını zihinsel olarak rahatlatmaya çalışan Şenol Güneş, diğer yandan da Konyaspor maçının kadrosunu ve taktiğini şekillendirmeye çalışıyor. Şenol Güneş’in, şampiyonluk yarışının kritik noktalara gelmeye başladığı ve puan kayıplarını telafi etmenin giderek zorlaşacağı haftalarda Konyaspor karşısında rotasyon yapıp yapmayacağı henüz netleşmedi. Negredo ve Love arasındaki tercihi ise en çok merak edilen konu.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ; Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Talisca, Babel, Love (Negredo)

KONYASPOR: Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Eren, Ömer Ali Şahiner, Ali Çamdalı, Mehdi, Fofana, Eto’o, Jahovic

BEŞİKTAŞ’IN YOĞUN MAÇ TRAFİĞİ

16 Şubat: Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Süper Lig)

20 Şubat: Bayern Münih-Beşiktaş (Şampiyonlar Ligi)

25 Şubat: Beşiktaş-Fenerbahçe (Süper Lig)

1 Mart: Beşiktaş-Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

5 Mart: Trabzonspor-Beşiktaş (Süper Lig)

10 Mart: Beşiktaş-Gençlerbirliği (Süper Lig)

14 Mart: Beşiktaş-Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi)

18 Mart: Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Süper Lig)

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