‘Maçka Parkı boş arazi değil, İstanbulluların yaşam alanıdır

Maçka Parkı'nda bir araya gelen yaşam savunucuları ve yurttaşlar, tünel projesine karşı mücadele çağrısı yaptı

Maçka Parkı'nda bir araya gelen yaşam savunucuları ve yurttaşlar, tünel projesine karşı "Parkı ve vadiyi kullanan vatandaşlar, koşucular, cambazlar, dansçılar, piknikçiler, hayvan severler, parkı evi bilen herkes; gelin, bunu hep birlikte engelleyelim" dedi.



Geçen sene başlatılan ve gelen tepkiler üzerine askıya alınan Dolmabahçe-Levazım Tüneli projesinin hayata geçirilmesine tepki gösteren yurttaşlar ve yaşam savunucuları parkta çalışmaların yapıldığı alanda basın açıklaması gerçekleştirdi. Oyuncu Tilbe Saral'ın da destek verdiği eyleme katılan yurttaşlar "Maçka Parkı’nda tünel istemiyoruz" pankartı açtı. "Maçka parkına dokunma", "İBB elini Maçka’dan çek", "Tüneller trafik sorununu çözmez" dövizlerinin taşındığı eylemde oyuncu Tilbe Saral konuştu.

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Saral, yaşam savunucuları olarak taleplerini sıraladı:



"* Maçka Parkı boş arazi değildir. İstanbulluların yaşam alanıdır!



* Tünelin giriş ve çıkış noktaları, bağlantı yolları, parkın doğal yapısını zedeleyecek!



* Yapılan karayolu tüneli ile artacak trafiğin yarattığı egzoz dumanları parkın temiz havasını yok edecek!



* Kent trafiğini kentin kalbine çeken, insan odaklı değil, araç odaklı olan bu karayol projesi gelecekte daha büyük trafik sıkışıklıklarına neden olacak!



* Yeşil alanların, parkların, altları oyulup betonlaştırıldıkça yağmur suları toprakla buluşamayacak. Yağan en hafif yağmurda bile afet manzaraları ile karşılaşacağız!



* Depremini bekleyen bir şehrin altının oyulması güvenlik riski yaratacak. Bölgenin yegane afet toplanma alanı olan park güvenli olmaktan çıkacak!"



Taleplerini sıralayan Saral, "Parkı ve vadiyi kullanana vatandaşlar, koşucular, cambazlar, dansçılar, piknikçiler, hayvan severler, parkı evi bilen herkes; gelin, bunu hep birlikte engelleyelim. Parkımıza sahip çıkalım. Şehir, hep birlikte mücadele edersek kurtulur. Maçka Parkı hepimizin" dedi.



Saral'ın konuşmasının ardından eylem alkışlarla son buldu. (İstanbul/MA)

‘Maçka Parkı tek yaşam alanımız’

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