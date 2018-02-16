Avrupa Konseyi’nden HDP’ye ziyaret

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland başkanlığındaki heyet HDP’yi ziyaret etti. Gündemde Afrin ve tutuklu siyasetçiler vardı.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland başkanlığındaki heyet Halkların Demokratik Partisi’ni (HDP) ziyaret etti. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli başkanlığında Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'dan oluşan heyetle genel merkezde bir araya gelen Avrupa heyeti görüşmede tutuklu siyasetçilerin durumu ve Afrin operasyonunu görüştü.



Görüşmede ayrıca Ortadoğu politikaları, son dönemde artan gözaltı ve tutuklama operasyonları ile OHAL uygulamaları ve Türkiye-Avrupa Konseyi ilişkilerinin de ele alındığı belirtildi. (Ankara/MA)



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