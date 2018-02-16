Yıldırım: Duruşma yapılırsa Deniz Yücel için umut doğabilir

Merkel ile ortak basın açıklaması yapan Başbakan Yıldırım Deniz yücel ile ilgili 'Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğabilir' dedi.

Berlin'de Başbakan Binali Yıldırım ile Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'deki Başbakanlık konutunda bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Merkel, Türkiye'de tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in bir yıldır tutuklu olmasına rağmen hakkında hazırlanan iddianamenin tamamlanmamasına tepki göstererek "Hukuk devleti ilkelerine sadık kalınmalı" dedi. "Umuyorum ki hukuk devleti kuralları içinde gerek yapılacaktır" ifadesini kullanan Başbakan Yıldırım ise "Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğabilir" açıklamasında bulundu.

Başbakan Merkel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Deniz Yücel konusu çok büyük önem taşımaktadır. İddianame hazırlanmamış olmasına rağmen tutuklu bulunuyor. Hukuk devleti ilkelerini görüştük. Konunun aydınlarılması açısından hukuk devleti ilkelerine saygı duyulması gerektiğini ifade ettik.

3 milyon Türk kökenli insan Almaya'da yaşıyor. Köprü görevi görüyorlar. Bu açıdan çıkarlarımızı ilerletmek açısından güven dolu ilişkimizi yürütmek önem taşımaktadır.

Türkiye kendi çıkarlarını gözetmelidir. NATO açısından ABD ile ilişkilerle ilgili kaygılarımız var.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Kendisini 2 Şubat 2017'da Ankara'da ağırlama imkanımız olmuştu. Almanya ve Türkiye'de çok şey değişti. İki ülke yöneticileri olarak birbirimize yeterince vakit ayıramadık. Bunlar geride kaldı, yeni bir dönemdeyiz. Hem Türkiye hem de Almanya arasındaki ikili ilişkilimizi değerlendirme fırsatı bulduk.

Diğerlerinin de durumu inceleniyor. Türkiye bölgede sadece terörle mücadele yaparken kendi vatandaşlarınımn can ve mal güvenliğini korumaya çalışmıyor. NATO'nun da sınırlarını koruyor.

Terör örgütlerinin , terör faaliyetlerinin Almanya'ya ve genel anlamda Avrupa'ya yayılmasının önüne geçiyoruz. Türkiye Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD-YPG terör örgütüdür.

Bunların amacı huzuru bozmak, yeni sorun alanları oluşturmak. DEAŞ ile mücadeledeki kararlılığın bu terör örgütleriyle mücadelede de aynı şekilde sürüdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Zeytin Dalı Harekatı'nı da konuşma fırsatı bulduk.

Deniz Yücel ve diğer zanlılar tabii ki belirli suçlamalara maruz olarak tutuklu durumdalar. Bunlar mahkemelerin kendi yetkisinde görülüyor. Bunlardan birkaç tanesinin mahkemesi görüldü ve gereği yapıldı. Umuyorum ki hukuk devleti kuralları içinde gerek yapılacaktır. Bize düşen mahkemeye yardımcı olmak. "

"Türkiye-Almanya ilişkilerinde hassasiyetimiz belli. PKK terör örgütüdür, PYD/YPG terör örgütüdür. Aslında YPG, PYD/PKK'nın Suriye şubesidir. Bunu İngiltere de söylüyor, bunu Amerikan istihbarat örgütü de söylüyor. Dolayısıyla isimleri ne olursa olsun. Bunların amacı bölgede huzur bozmak ve yeni sorun alanları oluşturmak. Bu mücadeleyi verirken dostlarımızı daha fazla yanımızda görmeyi arzu ediyoruz."

Soru-Cevap kısmı

Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin umutlu musunuz?

Merkel: Görüşmemizde bu konuya işaret ettim. 1 yıl sonrasında artık bir iddianamenin hazırlanmasına ilişkin umut taşıyoruz. Bunu da ifade ettim.

Yıldırım: Her duruşma bir umuttur. Duruşma yapılırsa bir umut doğabilir. Bu gelişmelerin Almanya-Türkiye ilişkilerine zarar vermesini istemeyiz. Benzer şekilde Almanya'da da PKK, PYD, FETÖ örgütlerine yönelik daha fazla hassasiyetimiz olduğunu belirtmek isterim.

Vize muafiyeti ve gümrük birliğinin genişletilmesi

Merkel: Vize muafiyet için yapılması gerek konular var. Hukuk devleti mekanizmalarının tam olarak çalışması gerekiyor. Şu anda bir hareketlenme yok.

Türk tarafının görüşmeye hazır olduğunu, iki tarafın da ilişkileri iyileştirmeye gönüllü olduğunu gördük. Elbette bu hiç kolay değil.

Deniz Yücel'in 'Kirli bir pazarlığın konusu olmak istemiyorum' sözleri

Merkel: Bir Alman vatandaşı söz konusu olduğu zaman, elimizden gelen her şeyi yapmak yükümlülüğüne sahibiz. Fakat biz farklı konular arasında bir bağlantı kurmuyoruz. Elbette ki farklı konular üzerine konuşuyoruz. Mesela NATO müttefikleri olarak savunma sanayinde ilgili konuları da ele alıyoruz. Her bir bağımsız olarak ve kendi başına ele alınır. Deniz Yücel üzerine de elbette konuşuyoruz.

Başbakan Yıldırım'dan gazeteciye tepki: Propaganda yapma!

Yıldırım kendisine fotoğraf gösteren Alman bir gazeteciye "Propaganda yapma" sözleriyle tepki gösterdi. Yıldırım, 3 buçuk milyon insanı bağrımıza bastık. Bize yalan yanlış resim gösteren arkadaş bu gerçeği görsün. Afrin'de neler olduğunu öğrenme istiyorsan buraya gel." ifadelerini kullandı.

Merkel'e 'Osmanlı tokadı' sorusu

Merkel: Okuduğum bazı haberler var. Kullanılan belli kavramlara değinmek istemiyorum. Ben açık bir dili tercih ediyorum. Bu temelde bir araya geldik ve görüşlerimizi dile getirdik. (HABER MERKEZİ)



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