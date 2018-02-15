Erdoğan-Tillerson görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Dışışleri Bakanı Tillerson’ın Beştepe’deki görüşmesi sona erdi. Görüşme 3 saat 15 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de bulunan ABD Dışışleri Bakanı Tillerson'ın görüşmesi sona erdi. Görüşme, 3 saat 15 dakika sürdü.

Görüşmede, ABD'nin PYD'ye silah sevkıyatı, Afrin operasyonu ve Kudüs konularının ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile yapılan görüşmede 'Başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler, terörle mücadele meselesi ve ikili ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye’nin tüm bu konulardaki önceliklerinin ve beklentilerinin ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’a açık bir şekilde iletildi" denildi.

Ankara'ya gelmeden önce Lübnan'da basın mensuplarına konuşan Tillerson, ABD'nin YPG'ye ağır silah vermediğini belirterek, " YPG'ye asla ağır silah vermedik, geri alınacak bir şey yok" demişti.

Tillerson, Türkiye ile ABD'nin ortak hedefleri olduğunun altını çizmiş, "Türkiye ile ana hedeflerimiz ortak" ifadesini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı, 11 Şubat'ta başlayan Ortadoğu turu kapsamında Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan'ı ziyaret etti. Tillerson, geçen yıl 30 Mart'ta Ankara'ya, 10 Temmuz'da ise İstanbul'a gelmişti. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 11:35

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