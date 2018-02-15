Avrupa Ligi'nde günün ilk seansı tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda günün maçları, 23.05'te oynanacak 7 karşılaşma dışında tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda günün maçları, 23.05'te oynanacak 7 karşılaşma dışında tamamlandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan deplasmanda Ludogorets Razgrad'ı 3-0 mağlup etti. Ömer Toprak ve Nuri Şahin'in formasını terlettiği Borrusia Dortmund ise kendi sahasında Atalanta'yı 3-2 yendi.

MİLAN DEPLASMANDA KAZANDI

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını terlettiği Milan, deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets Razgrad takımını 3-0 yendi.

Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 45'inci dakikada Patrick Cutrone, 64'üncü dakikada penaltıdan Ricardo Rodriguez ve 90'ıncı dakikada Fabio Borini kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu, Cutrone'nin kaydettiği golde asisti yapan isim oldu. Milli oyuncu mücadeleye ilk 11'de başlarken 75'inci dakikada oyundan çıktı ve yerini Fabio Borini'ye bıraktı.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe Günü TSİ 23.05'te San Siro'da oynanacak.

BORUSSİA DORTMUND - ATALANTA: 3-2

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayak maçında Nuri Şahin ile Ömer Toprak'ın formasını giydiği Almanya ekibi Borussia Dortmund, kendi sahasında İtalya'nın Atalanta takımını uzatma dakikalarında Batshuayi'nin attığı gol ile 3-2 yendi.

Signal Iduna Park'ta oynanan müsabakada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 30'uncu dakikada Andre Schürrle, 65 ve 90'ıncı dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti. Deplasman ekibinin gollerini ise 51 ve 56'ncı dakikalarda Josip Ilicic attı.

Milli oyuncularımızdan Ömer Toprak mücadeleye ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kalırken, Nuri Şahin karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.

Rövanş karşılaşması 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.05'te Atleti Azzurri d'Italia Stadyumu'nda oynanacak.

Alınan sonuçlar şu şekilde:

FC Astana - Sporting Lisbon: 1-3

Borussia Dortmund - Atalanta: 3-2

Ludogorets Razgrad - Milan: 0-3

Marsilya - Sporting Braga: 3-0

Nice - Lokomotiv Moskova: 2-3

Östersunds - Arsenal: 0-3

Real Sociedad - Salzburg: 2-2

Spartak Moskova - Athletic Bilbao: 1-3 (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 23:16

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