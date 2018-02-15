Türker İnanoğlu: Sinemaya borcumu ödemek istedim

Yapımcı ve Yönetmen Türker İnanoğlu’nun 'Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması' kitabının tanıtımı yapıldı.

Yapımcı ve Yönetmen Türker İnanoğlu’nun Türkiye sinema tarihine ışık tuttuğu “Başlangıcından Bugüne 1914-2018 Afişlerle Türk Sineması” kitabının tanıtımı D&R Kanyon’da gerçekleştirildi. Etkinlikte İnanoğlu’yu Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy ve Müjdat Gezen’in arasında bulunduğu birçok sanatçı yalnız bırakmadı.

70 BİN CİLTLİK SANAT KİTAPLIĞIM VAR

Hazırladığı 2 ciltlik kitabıyla sinemaya olan borcunu ödemek istediğini belirten Türker İnanoğlu, “Benim 70 bin ciltlik sanat kitaplığım var. Türkiye’nin bu konudaki en büyük kitaplıklarından biri. Son kitabımda bir nevi sinemaya borç ödemek. Sinemadan aldığımı sinemaya olan borcumu ödeyerek iade etmek istiyorum. İnşallah yerini bulmuştur. İki işim daha var. Onlar da sürpriz” ifadelerini kullandı.

‘YEŞİLÇAM’DA GÖNÜL VARDI’

Yeşilçam sinemasında kısıtlı imkanlara rağmen güzel işler yapıldığına dikkat çeken İnanoğlu, “Ben eski yapımları her zaman öne alırım. Her zaman eski yapımları tercih ederim. O yapımlar gönül koyarak, para düşünmeden zor imkanlar altında çekiliyordu. O zamanlar yaptığımız işte gönül vardı şimdi para var, her şey var, son imkanlar var. Avrupa ve Amerika koşullarında çalışıyoruz” dedi.

‘TÜRK SİNEMASI BİR HALK SİNEMASIDIR’

Türk sinemasının bir halk sineması olduğunu vurgulayan Ünlü Sinema Oyuncusu Cüneyt Arkın, “Türk sineması çok aşamalar geçirdi. Tüm gayreti sanayileşmekti, yani kurumlaşmaktı. Türk sineması yönetmeniyle, oyuncusuyla, dekoruyla, kostümleriyle ve her şeyiyle çok mükemmeldi” şeklinde konuştu.

BENİ TÜRKER BEY KEŞFETTİ

Türkan Şoray ise Türker İnanoğlu tarafından keşfedildiğini söyleyerek, “Ben normal okuluma giden küçük bir kızdım. Türker Bey beni keşfetti. Türkan Şoray olduysam bunu Türker Bey’e borçluyum” dedi. Şoray, İnanoğlu’nun Türk sinemasına katkılarını şu sözlerle anlattı:

“Bu yeni nesle bırakılmış çok güzel bir hazine. Müthiş ve saygı duyulacak bir çalışma. Bu kitap, ancak sinemaya olan aşk ve tutku adına yapılır. Zaten boşuna ‘Bay Sinema’ dememişler. Bu unvanın hakkını veriyor Türker Bey” (İstanbul/DHA)

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