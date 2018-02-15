Ankara Kitap Fuarı yarın başlıyor

300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun binden fazla etkinlik düzenleyeceği 12. Ankara Kitap Fuarı, yarın kapılarını açıyor.

12. Ankara Kitap Fuarı yarın kapılarını kitapseverlere açıyor. ATO Congresium’da düzenlenen fuara 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. İçinde panel, söyleşi ve şiir dinletilerinin yer aldığı 1000’den fazla etkinliğin yapılacağı fuar 25 Şubat’ta sona erecek. Fuar, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

YAZARLAR OKURLARIYLA BULUŞACAK

Bu yıl ki fuarın “Onur Konuğu Yazarı” Sinema Eleştirmeni Atilla Dorsay; “Uluslararası Misafir Yazar”ı ise Rus Gazeteci ve Romancı Dmitry Glukhovsky olacak. Fuar süresince Şükrü Erbaş, Sinan Meydan, İlber Ortaylı, Rahşan Ecevit, Mustafa Balbay, Metin Uca, İrfan Değirmenci, İsmail Saymaz, İhsan Eliaçık, Gülten Dayıoğlu, Enver Aysever, Canan Tan, Barış İnce, Ayşe Kulin, Ataol Behramoğlu ve Ahmet Ümit’in aralarında olduğu birçok şair, yazar ve romancı okurlarıyla bir araya gelecek.

SAHAF FESTİVALİ DE DÜZENLENECEK

Sahaf Festivali ile birlikte düzenlenecek olan fuar, kitapların gücünü keşfetmek üzere hazırlanan etkinlik programı ve on binlerce kitap çeşidi ile okurların karşısına çıkacak. Okurlar fuardaki sahaf stantlarında çeşit çeşit kitap, dergi ve plaklarla karşılaşacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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