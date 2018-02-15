Almanya'da AfD’li politikacıya dava açılıyor

Almanya Türk Toplumu, AfD’li politikacı Andre Poggenburg’un 'Derneğe ve Türklere yönelik ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısı'nı yargıya taşıyor.

Almanya Türk Toplumu, AfD’li Andre Poggenburg’un "Derneğe ve Türklere yönelik ırkçı ifadeler içeren sözlü saldırısı”nı yargıya taşımaya hazırlanıyor.

Almanya Türk Toplumu’nun Başkanı Gökay Sofuoğlu, Stuttgarter Zeitung gazetesine verdiği demeçte, “Bu sözlerin AfD’nin seviyesizliğini gösterdiğini ve bu partinin ayrımcı ve ırkçı söylemlerde bulunmaktan çekinmediğini” söyledi.

‘DEVE GÜDÜCÜLERİ’

Poggenburg Çarşamba günü bir parti toplantısında yaptığı konuşmada Türk Toplumu’nun “kimyon tacirliği yapan deve güdücüsü” olduğunu söylemişti.

AfD’li politikacı bu ifadeleri Türk Toplumu’nun Almanya’da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştirmesine tepki olarak sarf etmişti. Andre Poggenburg parti toplantısında, “1.5 milyon Ermeni’yi katleden bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye kalkıyorlar. Bu deve çobanları akıllarını kaçırmışlar galiba, defolup yerlerine dönsünler” mealinde bir cümle kullanmıştı.

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık uygulamasını da eleştirmiş ve çifte vatandaşlığın “vatan ve yurt nedir bilmeyen ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını”söylemişti. (DIŞ HABERLER)

Almanya'da binlerce kişi ırkçı AfD kongresini protesto etti

Almanya’da ırkçı AfD vekili von Storch hakkında suç duyurusu

www.evrensel.net