Kocaeli'de kadına yönelik şiddet semineri: Bir arada olalım!

Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, Avukat Dilşer Baykal'ın katılımıyla kadına yönelik şiddet semineri düzenledi.

İzmit'in Tavşantepe Mahallesinde İbrahim Süreyya Yiğit İlköğretim Okulu'nda kadınlarla bir araya gelen Kocaeli Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma Derneği, kadına yönelik şiddetle ilgili seminer düzenledi.

Avukat Dilşer Baykal'ın konuşmacı olduğu seminerde ilk sözü dernek başkanı Fatma Şahin aldı. Şahin kadınların sesini çıkarması için çalışmalar yapıklarını belirterek, "Kadın dayanışmasını örüyoruz çünkü kadınlar birlik olduğunda başarabilir. Kadınlar her an her yerde sudan bahanelerle şiddet görüyor. Parktaki spor yapan kadın şiddet görüyor, gerekçesi 'Hamile kadın sokakta spor yapamaz'. İyi hal indirimleri uygulanıyor. Biz kadınlar olarak sesimizi çıkarmalıyız. Bu yüzden dayanışma derneğimize sorun yaşayan kadınlar geliyor. Tüm kadınlar e bizi arayabilir. Bunlar ortaya çıkartılmalı ki önleyebilelim. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Gizli kalmasın, ortaya çıksın. Biz de sesimizi çıkartalım" ifadelerini kullandı.

'KADINLAR BİR ARADA OLMALI'

Şahin'in ardından konuşan Avukat Dilşer Baykal, kadınların yasal haklarını anlattı. Türkiye'nin de imzaladığı Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'nden (CEDAW) bilgilendirmeler yapan Baykal, daha sonra Türkiye'de yaşanan şiddet örnekleri üzerine durdu. Şiddet olduğunda ya da şiddet tehlikesinin olduğu durumlarda kadınların izleyeceği yollar üzerine de duran Baykal, kadınların bir arada olması gerekliliğini dile getirerek konuşmasını sonlandırdı. (Kocaeli/EVRENSEL)

