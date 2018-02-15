Kentsel dönüşüm mağdurları, belediye meclisine alınmadı!

Kentsel dönüşüm mağduru Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi halkı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısına alınmadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısına 200'e yakın kişiyle girmek isteyen Gebze'nin Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi halkı içeri alınmadı. CHP İl Örgütü'nün de desteğini alan mahalleliler, mecliste mahallelerine dair görüşülecek tapu sorunu için görüşlerini ifade edecekti. CHP Kocaeli İl Örgütü ve meclis üyeleri de yaşanan gelişme üzerine meclis toplantısına girmedi. CHP'lileri temsilen sadece Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir toplantıya katılan isim oldu.

Gebze'nin Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi'nde yaşanan kentsel dönüşüm nedeniyle mağdur olan ve tapularını alamayan vatandaşlar, seslerini duyurmak için belediye meclis toplantısına katılmak istedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Fuar içinde bulunan Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısına "güvenlik" gerekçesiyle alınmayan mahalleliler ve CHP üyeleri, duruma tepki gösterdi.

Meclis salonunun önünde bekleyen mahallelilere konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, polis önlemini ve vatandaşların meclise alınmamasını eleştirdi. Her vatandaşın belediye meclis toplantılarını izleme hakkının olduğunu aktaran Sarıbay, "Burada gördük ki korku var. Bugün böyle bir önlem alınmış. Buradaki arkadaşlarımız güvenliği bozacak bir şey yapmaz. Haklarının vatandaşlara verilmesini istiyoruz. Belediyenin hukuk devletinde vatandaşını koruması lazım" dedi.

'30 SENEDEN BERİ BURADAYIZ'

Meclise alınmayan mahalle sakinleri ise toplantı salonu önünde bekledi. Polis gözetiminde meclis toplantı salonunun önünde bekleyen vatandaşa seslenen CHP Gebze Eski İlçe Başkanı Recep Dursun ise, vatandaşın tapusunu istediğini hatırlattı. Kartal ve Maltepe Belediyelerinin benzer sorunları çözüme ulaştırdığını ifade eden Dursun, "Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesi sakinleri olarak mecliste mahallemizin ortasındaki 16 dönümlük alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesinin oylanacak olması nedeniyle buradayız. Kartal ve Maltepe Belediyesi benzer sorunları çözerken neden Gebze Belediyesi bu sorunu çözmüyor? İşgalci değiliz hak sahibiyiz. Bu projeye destek verenleri kınıyoruz. Tapu istiyoruz. 30 seneden beri biz oradayız" açıklamasında bulundu.

Vatandaşın bekleyişi sürerken, meclis toplantısında Yavuz Selim ve Hürriyet Mahallesini ilgilendiren alanın rezerv yapı ilanı edilmesi komisyon tarafından kabul edildi.

MİA MADDESİ KOMİSYONA ÇEKİLDİ

Bir süredir kentin gündeminde olan Merkezi İş Alanı (MİA) Projesi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı meclis toplantısında komisyona geri çekildi. Proje önümüzdeki ay tekrardan oylanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, MİA Projesi ile ilgili tartışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar gittiğini belirterek. "MİA’ya bu kadar itiraz ediyorsanız, isterseniz MİA’yı tamamen gündemimizden çıkaralım. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanına da bir şeyler gitmiş. Cumhurbaşkanımız bir süre daha görüşülmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Engin Taşdemir ise kent kamuoyunun buranın imar rantı sağlayacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Asıl konunun burada birilerine rant sağlanmak istenmesinin olduğunu belirten Taşdemir, "Konuyu MİA ile ilgili bağdaştırmak yanlış. Burada konu başkalarına rant sağlanmasıdır. Kent kamuoyu da buranın imar rantı olduğu konusunda hem fikir. Cumhurbaşkanı engelliyorsa o bile karşı çıkıyor demektir" dedi. (Kocaeli/EVRENSEL)

CHP'den MİA Projesi ve tapu sorunu açıklaması

Gebze'deki tapu çilesi sürüyor!

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 21:00

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