Nusaybin'de Êzîdîlerin taziye evine yıkım kararı

HDP Milletvekili Ali Atalan Nusaybin’in Efşê köyünde yapımı sürerken mühürlenen Êzîdîlere ait taziye evi için kayyımın yıkım kararı verdiğini söyledi.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Bagok Dağı kırsalındaki Kaleli (Efşê) köyünde yaşayan Êzîdîler, 1980’li yıllarda göçe zorlandıktan sonra yeniden köylerine dönmeye karar verdi. Geçtiğimiz yıllarda geri dönüş kararı alan Êzîdîler ilk olarak 2 katlı taziye evinin inşasına başladı. Bir yandan da avukatları aracılığıyla tapularını almak için uğraş veren Êzidîlerin yaptığı taziye evi, kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından mühürlendi.

ATALAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Kendisi de Êzîdî olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Ali Atalan, Efşê köyündeki Êzîdîlerin yaşadıkları sorunlara dair Mezopotamya Ajansına konuştu. Atalan, “Köyün yeniden inşa edilmesi ve yeni evlerin yapımı tamamen engellenmek isteniyor. Kaymakamlık, köyde yapılan taziyeevine yıkım kararı çıkarıyor” dedi.

Tüm engellemelere rağmen Êzidîlerin köylerine ve değerlerine sahip çıktığını söyleyen Atalan, “Mağdurlar, bu işin peşini bırakmayacaktır. Bizler de onlara yardımcı olacağız. Onlarla birlikte bunun takipçisi olacağız” dedi.

Engellemelere karşı hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini kaydeden Atalan, iç hukuk yollarının tükenmesi durumunda uluslararası hukuk yollarına başvuracaklarını söyledi. (HABER MERKEZİ)

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