Van’da depremzedeler kömür yardımı bekliyor

Van’da 2011 yılında yaşanan iki ayrı depremden sonra Kevenli TOKİ’lerde yaşayan dar gelirli aileler, aylardır kömür alamadıkları için soğukta yaşıyor.

Van’da Kevenli TOKİ’lerde yaşayan dar gelirli ailelere daha önceki yıllarda devlet tarafından 60 ton verilen kömür yardımı bu yıl düşürülünce özellikle 1+1 konutlarda kalanlar büyük bir mağduriyet yaşıyor. Kevenli TOKİ’de B-22 blokta yaşayan kadınlar, içerisinde bulundukları zor koşullara dikkat çekti. Yaklaşık 2 aydır, dağıtılan kömür yardımının bittiğini ve hiçbir şekilde kaloriferlerinin yanmadığını dile getiren kadınlar, çözüm çağrısında bulundu.

‘2 AYDIR SOĞUKTA YAŞIYORUZ’

Yaşadıkları zor koşulları anlatan Gülten Koçak, defalarca Valiliğe ve İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) başvuruda bulunduklarını belirtti. Buz gibi evlerde soğuktan birçok hastalığa kapıldıklarını ifade eden Koçak, “Bu evlerde kalanların çoğunluğu yalnız kalan ya da tek başına mücadele veren kadınlardır. En önemli sorunumuz ısınmak.

Kömürümüz aylar öncesinden bitti ve yaklaşık 2 aydır dondurucu soğukta yaşıyoruz. Binadaki çoğu kadın, el işi yaparak çocuklarına bakmaya çalışıyor. Bu kadınlar hangi parayla gitsin kömür alsın? Herkes durumumuzu biliyor, kaloriferlerin yanması için kömür desteğinin tekrar yapılması gerekiyor” diye konuştu.

YETKİLİLERE ÇAĞRI: ACİL ÇÖZÜM

Aynı binada oturan kadınlardan biri Hamayil Işık ise, soğuktan dolayı sürekli hastalandığını belirtti. Işık, “Yaşlı bir kadınım ve onlarca hastalığım var. Kalp, tansiyon, şeker hastalığım bulunuyor. Bazen yüzüm gözüm şişiyor, yerimden dahi kalkmakta zorlanıyorum” dedi.

Kömür istediklerinde sürekli; ‘Siz bize borçlusunuz, kömürünüz borcunuza gidiyor’ denilip verilmediğini söyleyen Işık, “Şimdi bu binada birkaç kişi dışında kimse kömür alamıyor. Aylar öncesinde bize kömür verildi ve 2 ay bile yakamadan kömür bitti. O günden bu yana kalorifer yanmıyor. Madem yardım edilmeyecekti, bize söylenseydi, ona göre yılın başında paramızı bir şekilde toplar kendi kömürümüzü alırdık. Daha önümüzde 2 ay kış var ve bu şekilde yaşamamızı istiyorlar. Yetkililerden acil çözüm bekliyoruz, bu şekilde daha fazla yaşayamayacağız” ifadelerini kullandı. (Van/MA)

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