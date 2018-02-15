Avcılar Belediyesi işçileri Hızır lokması dağıttı

Alevi vatandaşlar tarafından her yıl 13-14 ve 15 Şubat tarihlerinde tutulan ve Hızır Peygambere adanmış olan Hızır Orucu sona erdi. Avcılar Belediyesi park bahçelerde çalışan işçiler, hızır orucunun ardından bugün hızır lokması dağıttı. Burada konuşan Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, emekçiler cephesinden birlik beraberliğin ekmek su gibi ihtiyaç olduğu bir dönem olduğuna dikkat çekerek “Bu paylaşımın da işçilerin birliği ve beraberliğine olumlu katkı sunacağı inancını taşıyoruz” dedi.

Alevi inancına göre kutsal ay olarak kabul edilen 13-14 ve 15 şubatta tutulan oruç sonrası Hızır Cem’i yapılır ve kurbanlar kesilir. Kendi aralarında topladıkları paralar ve işyerinde örgütlü Belediye-İş İstanbul 2 No’lu şubenin katkılarıyla alınan kurbanlıklar kesilerek pişirildi ve işçilere yemek olarak dağıtıldı.

Ramazanda da iftar verdikerlerini belirten Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Mali Sekreteri Savaş Doğan, “Şimdi de Alevi inancına göre de Hızır orucu tutan arkadaşlarımız için de Hızır lokması veriyoruz. 250 civarı arkadaşımızla birlikte imece usulü katkı sunup böyle bir organizasyon yaptık” diye konuştu.

Birlik beraberliğe vurgu yapan Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir ise şunları söyledi:

“Hızır oruçları tutuldu, akabinde de hızır lokması paylaşılıyor. İşçi arkadaşlarımız ön ayak oldular, herkes karınca kararınca katkı sunarak kurbanlarımızı aldık. Burada da organizasyonu yaptılar. Hızır lokmasını kolektif bir şekilde topladık kolektif bir şekilde paylaşıyoruz. Güzel bir duygu. Hem inanç temelinde hem de paylaşım temelinde çok önemli bir davranış. Böylesi günlerde bu tür davranışlara ihtiyaç olduğu hiç tartışma götürmeyecek bir durum. Emekçiler cephesinden birlik beraberliğin ekmek su gibi ihtiyaç olduğu bir dönem. Bu paylaşımın da işçilerin birliği ve beraberliğine olumlu katkı sunacağı inancını taşıyoruz. Biz karınca kararınca sürecin içerisinde var olmaya devam ediyoruz.” (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Şubat 2018 23:43

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