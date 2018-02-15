Sondaj makinesine sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Kocaeli Darıca’daki bir inşaatta sondaj makinesinin kayışına sıkışan Yakup Kara adlı işçi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, inşaat sahasında sondaj makinesinin motor kayışına sıkışan Yakup Kara adlı işçi yaşamını yitirdi.

Olay saat 15.30 sıralarında, Cami Mahallesi Karaaslan Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat sahasında yapılan sondaj çalışmaları sırasında 55 yaşındaki işçi Yakup Kara, sondaj makinesinin motorunun kayışına sıkıştı.

İşçiler makineyi durdurup 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi, Yakup Kara'yı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Yakup Kara kurtarılamadı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yakup Kara'nın cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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